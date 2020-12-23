В Британии обнаружили еще одну мутацию Сovid-19: его завезли из Африки

По словам министра здравоохранения, в Великобритании были выявлены два случая заражения новым штаммом коронавируса, который завезли из Африки. В обоих случаях инфицированные контактировали с людьми, которые недавно приехали из Южной Африки, сказал Мэтт Хэнкок на пресс-конференции на Даунинг-стрит. Об этом сообщает Sky News.

Фото: из открытых источников

Те, у кого обнаружен новый штамм, находятся на карантине. Британия ввела немедленные ограничения на авиасообщение с Южной Африкой.

Напомним, сегодня водители в Британии устроили стычки с полицией, так как устали ждать своей очереди на коронавирусный тест. Они "прорывали" ряды полицейских.

Ранее "Комментарии" сообщали, что согласно исследованию, опубликованному в British Medical Journal в Великобритании, даже если все производители вакцин увеличат свои производственные мощности, к концу 2021 года будут вакцинированы около шести миллиардов человек.





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