Водители в Британии "прорывают" полицию: они устали ждать

Сегодня днем ​​в Дувре, Великобритания, начались стычки между водителями грузовиков, которые не могут доставить товар, и полицией. Как пишет Sky News, очевидцы также заметили одного человека, лежащего перед грузовиком.

Фото: Sky News

Около 5000 грузовиков застряли после того как Франция блокировала цепочку поставок из-за нового штамма коронавируса в Великобритании. Стычки правоохранителей с водителями начались, когда правительство распорядилось протестировать всех, кто хочет пересечь границу, когда Франция дала послабление на транспортировку сегодня утром.

Грузовики выстроились в очередь на автомагистрали M20 и на аэродроме Манстон после того, как французское правительство ввело ограничения в воскресенье вечером. Группа водителей пыталась "прорвать" ряд полицейских и толкать их. Журналист Марк Уайт из Дувра сказал, что утром один мужчина лежал перед грузовиком.





Правительства Великобритании и Франции достигли соглашения о возобновлении цепочек поставок с сегодняшнего дня, но водители грузовиков должны получить отрицательный результат на COVID, прежде чем они смогут путешествовать. Около 170 военнослужащих и бригад Национальной службы здравоохранения проводят быстрые проверки грузовиков, которые приезжают со всей Европы и отчаянно пытаются вернуться домой.

Министерство транспорта заявило, что тестирование началось к полудню среды. На входе в порт будет установлена ​​мобильная станция, чтобы попытаться помешать людям блокировать терминал во время посадки на паром (многие хотят вернуться домой морем).

Они протестуют против того, что, по их словам, является нехваткой удобств, таких как туалеты или еда, а также из-за того, что потенциально теряют свое место в очереди на паром из-за необходимости ехать в Манстон, где проводят тестирование. Один мужчина был арестован за перекрытие шоссе, сообщила полиция Кента, а одна полицейская машина была повреждена во время беспорядков в Манстоне.

Ранее "Комментарии" сообщали, что британцы закупают продукты из-за конфликта с Францией.

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