В Британии осудили бывшего учителя, который насиловал учеников более десяти лет

В Британии к 16 годам заключения приговорили бывшего учителя географии Джона Фоксли, который более десяти лет насиловал мальчиков в частной школе. Об этом сообщается на сайте Норфолкской полиции.

Джон Фоксли (фото из открытых источников)

Бывшего преподавателя признали виновным в ряде преступлений, в частности в непристойном нападении на мальчиков в возрасте от 14 до 16 лет в течение 1980 — 1990 годов.

Один из пострадавших рассказал в суде, что из-за "темных воспоминаний о жестоком обращении" начал употреблять алкоголь и наркотики, а затем оказался в доме для уязвимых молодых людей.

"Последствия сексуального, физического и психического насилия по сей день остаются в памяти", — рассказал мужчина.

Напомним, семейное насилие может нанести ущерб вашей способности быть хорошим родителем, а также повлиять на ваши отношения с детьми несколькими способами. Это происходит, если насильник использует эмоциональное насилие, чтобы подорвать ваши отношения с детьми. Семейное насилие между родителями является травматичным и для детей. И даже если они этого не видят, не слышат или не испытывают напрямую, они все еще находятся под влиянием ситуации. Например, простые знания о том, что ваш партнер причиняет вам физическую боль, уже травмируют ваших детей, заставляя их переживать постоянное беспокойство за вас. Кроме того, последствия физического насилия (синяки, ушибы, травмы, переломы) также оказывают на детей психологическое влияние.Семейному насилию нет никакого оправдания! Оно никогда не оправдывается семейными обстоятельствами или поведением жертвы, а также чувствами, опытом или злоупотреблением алкоголем и другими наркотиками.

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