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В Британии отреагировали на решение предоставить Украине танки

Как считает премьер-министр Риши Сунак, коллективное решение о предоставлении танков Украине станет катализатором для других стран последовать этому примеру

сегодня, 11:00
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Автор:

Кравцев Сергей

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак считает, что союзники не должны останавливаться на решении предоставить танки Украине, нужно и дальше усиливать поддержку украинского народа, чтобы как можно скорее закончилась война. По информации Офиса премьер-министра Великобритании, Риши Сунак созвонился с президентом США Джо Байденом, канцлером Германии Олафом Шольцем, президентом Франции Эммануэлем Макроном и премьер-министром Италии Джорджей Мэлони. Во время телефонных переговоров – поддержка Украины стала ключевым вопросом.

В Британии отреагировали на решение предоставить Украине танки

Риши Сунак. Фото: из открытых источников

В частности, Сунак приветствовал решение союзников о предоставлении Украине основных боевых танков и рассказал самую свежую информацию о непоколебимой поддержке Соединенным Королевством для Украины, в том числе о решении предоставить роту танков Challenger 2.

"Этот решительный коллективный шаг станет катализатором для других стран последовать этому примеру", — отметил лидер британцев.

По его словам, есть достоверная информация, что России отстает и не успевает вооружаться, чем должна воспользоваться украинская армия, при поддержке всего цивилизованного мира.

Премьер Великобритании высказал мнение, что поддержка Украины должна быть усилена уже сейчас, речь идет о ближайших неделях, в крайнем случае месяцах.

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Источник: https://www.gov.uk/government/news/pm-call-with-leaders-of-us-germany-france-italy-25-january-2023
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