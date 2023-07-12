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В Британии отреагировали на резкие заявления Зеленского по поводу НАТО: мы не Amazon

Министр обороны Британии говорит, что Запад хотел бы видеть благодарность за помощь в войне Украины против России.

сегодня, 15:44
Автор:
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Slava Kot
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Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что Украина должна уделять больше внимания благодарности Запада. Таким образом британский чиновник высказался по поводу критики президента Украины Владимира Зеленского на решение стран НАТО по Украине. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание The Guardian

В Британии отреагировали на резкие заявления Зеленского по поводу НАТО: мы не Amazon

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес. Фото из открытых источников

Бен Уоллес считает "абсурдными" комментарии Зеленского, что члены НАТО не дали четких условий по вступлению Украины в военный альянс.


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"Иногда вы просите страны отказаться от собственных запасов оружия. Иногда приходится убеждать законодателей в Америке", — говорит Уоллес и добавляет "нравится нам это или нет, но люди хотят видеть немного благодарности".

Во время брифинга Бен Уоллес также вспомнил свой визит в Украину в 2022 году. Британский политик провел в пути 11 часов, а когда попал в Киев, ему дали список оружия для покупки.

"Вы знаете, мы не Amazon", – ответил тогда британский министр обороны Бен Уоллес.

Несмотря на это, Уоллес заявил, что понимает Зеленского, который обращался к украинцам. Кроме того, британский политик указал, что на саммите прозвучали необходимые сообщения, означающие, что Украина фактически является членом НАТО и получит соответствующее приглашение после войны. 

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Соединенные Штаты отреагировали на резкие заявления Зеленского по поводу саммита НАТО.

Также "Комментарии" писали о президенте Польши, который считает решение НАТО "совершенно недостаточным" для Украины. По мнению Анджея Дуды, Украина разочарована окончательным заявлением НАТО из-за отсутствия четкого графика вступления в альянс.



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Источник: https://www.theguardian.com/world/2023/jul/12/uk-defence-secretary-ben-wallace-suggests-ukraine-could-say-thank-you
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