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В Британии ответили на угрозы Лаврова о рисках ядерной войны

В Лондоне не верят в то, что Россия решится развязать Третью мировую войну

сегодня, 16:20
Автор:

Кравцев Сергей
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Министр вооруженных сил Британии Джеймс Хиппи в эфире BBC сказал, что слова главы МИД РФ Сергея Лаврова об угрозе "Третьей мировой" и рисках "ядерной войны" не стоит воспринимать слишком серьезно и они скорее всего есть лишь "бравадой". Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Reuters".

В Британии ответили на угрозы Лаврова о рисках ядерной войны

Министр вооруженных сил Британии Джеймс Хиппи

Джеймс Хиппи высказал мнение, что сейчас не стоит угроза реальной эскалации, о чем предостерегает Сергей Лавров. Поддержку Украины со стороны Запада министр назвал взвешенной. 

На вопрос о том, насколько возможно применение Кремлем тактического ядерного оружия, Хиппи сказал, что считает такую вероятность "мизерно маленькой".

Джеймс Хиппи сказал также, что в нынешних обстоятельствах Украина может "вполне легитимно" атаковать объекты в России.

Министр обороны Великобритании также высказал мнение, что в нынешней ситуации Украина может "вполне легитимно" ударить по объектам в России. 

Читайте на портале "Комментарии" — оккупанты придумали новую причину для угроз Украине. Озвучить ее в этот раз дали право главарю квазиреспублики "ДНР" Денису Пушилину. Марионеточный лидер "ДНР" пригрозил Украине за взрывы в непризнанном Приднестровье, отметив, что нужно на это отреагировать и идти в наступление на Украину, не только отбирая полностью Донецкую и Луганскую. Также Пушилин пригрозил Украине за якобы обстрел приграничных российских областей.

Также издание "Комментарии" сообщало — российские оккупанты решили прибегнуть к новой тактике — теперь военные, которые вторглись в Мариуполь взламывают жилые дома, выносят оттуда все ценные вещи, после чего заселяются в них. Такие дома они обозначают латинской буквой Z. 



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Источник: https://www.reuters.com/
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