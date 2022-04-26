В Британии ответили на угрозы Лаврова о рисках ядерной войны

Министр вооруженных сил Британии Джеймс Хиппи в эфире BBC сказал, что слова главы МИД РФ Сергея Лаврова об угрозе "Третьей мировой" и рисках "ядерной войны" не стоит воспринимать слишком серьезно и они скорее всего есть лишь "бравадой". Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Reuters".

Министр вооруженных сил Британии Джеймс Хиппи

Джеймс Хиппи высказал мнение, что сейчас не стоит угроза реальной эскалации, о чем предостерегает Сергей Лавров. Поддержку Украины со стороны Запада министр назвал взвешенной.

На вопрос о том, насколько возможно применение Кремлем тактического ядерного оружия, Хиппи сказал, что считает такую вероятность "мизерно маленькой".

Джеймс Хиппи сказал также, что в нынешних обстоятельствах Украина может "вполне легитимно" атаковать объекты в России.

Министр обороны Великобритании также высказал мнение, что в нынешней ситуации Украина может "вполне легитимно" ударить по объектам в России.

Читайте на портале "Комментарии" — оккупанты придумали новую причину для угроз Украине. Озвучить ее в этот раз дали право главарю квазиреспублики "ДНР" Денису Пушилину. Марионеточный лидер "ДНР" пригрозил Украине за взрывы в непризнанном Приднестровье, отметив, что нужно на это отреагировать и идти в наступление на Украину, не только отбирая полностью Донецкую и Луганскую. Также Пушилин пригрозил Украине за якобы обстрел приграничных российских областей.

Также издание "Комментарии" сообщало — российские оккупанты решили прибегнуть к новой тактике — теперь военные, которые вторглись в Мариуполь взламывают жилые дома, выносят оттуда все ценные вещи, после чего заселяются в них. Такие дома они обозначают латинской буквой Z.





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