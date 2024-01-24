logo

BTC/USD

40138.77

ETH/USD

2241.27

LTC/USD

65.70

USD/UAH

38.00

EUR/UAH

41.70

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Великобритания В Британии ответили, в чьих руках сейчас судьба Украины
commentss НОВОСТИ Все новости

В Британии ответили, в чьих руках сейчас судьба Украины

Шаппс заявил, что судьба Украины в 2024 году – в руках союзников

сегодня, 13:27
Автор:
avatar

Кравцев Сергей
Поделитесь публикацией:

Как передает портал "Комментарии", министр обороны Великобритании Грант Шаппс в колонке для Politico заявил, что Россия увеличивает расходы на войну, и западные союзники должны помочь тому, чтобы 2024 год стал в хорошем смысле определяющим для Украины и мира. 

В Британии ответили, в чьих руках сейчас судьба Украины

Министр обороны Великобритании Грант Шаппс. Фото: из отрытых источников

"Путин считает, что Запад можно измочить. Он верит, что у нас не хватит стратегического терпения. А мы должны доказать, что он ошибается. В этот выдающийся "год демократии" судьба Украины – в руках Запада. И мы не можем ее подвести", – написал британский министр.

Шаппс отметил, что Россия увеличивает расходы на войну, и "ей безразлично, сколько еще людей она положит на фронте". В этом контексте он напомнил, что Британия принимает конкретные меры по помощи Украине: премьер страны Риши Сунак подписал с президентом Владимиром Зеленским соглашение о безопасности, а также объявил о еще 2,5 млрд фунтов на военную поддержку Украины.

"Меседж от нас не мог бы быть более четким: Британия взялась за это с расчетом на длительную перспективу. Но в Контактной группе по обороне Украины я посылаю коллегам сигнал, что они тоже должны действовать", – заявил глава Минобороны.

По его мнению, Запад не должен разрешить российскому диктатору победить.

Читайте также на портале "Комментарии" — президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Великобритании Риши Сунак подписали историческое Соглашение в сфере безопасности между нашими странами. Великобритания стала первой из "Большой семерки", кто сделал это после соответствующих договоренностей саммита НАТО в Вильнюсе в июле-2023. И хоть данное Соглашение, которое, предположительно, будет работать до вступления Украины в НАТО, не содержит обязательства Великобритании воевать на стороне нашей страны, там есть немало пунктов, которые помогут укрепить нашу обороноспособность. Как оцениваете данный документ, почему появился именно сейчас? Издание "Комментарии" с этим вопросом обратилось к экспертам.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.politico.eu/article/ukraines-future-is-in-the-wests-hands/?utm_medium=social&utm_source=Twitter
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости