В Британии ответили, в чьих руках сейчас судьба Украины

Как передает портал "Комментарии", министр обороны Великобритании Грант Шаппс в колонке для Politico заявил, что Россия увеличивает расходы на войну, и западные союзники должны помочь тому, чтобы 2024 год стал в хорошем смысле определяющим для Украины и мира.

Министр обороны Великобритании Грант Шаппс. Фото: из отрытых источников

"Путин считает, что Запад можно измочить. Он верит, что у нас не хватит стратегического терпения. А мы должны доказать, что он ошибается. В этот выдающийся "год демократии" судьба Украины – в руках Запада. И мы не можем ее подвести", – написал британский министр.

Шаппс отметил, что Россия увеличивает расходы на войну, и "ей безразлично, сколько еще людей она положит на фронте". В этом контексте он напомнил, что Британия принимает конкретные меры по помощи Украине: премьер страны Риши Сунак подписал с президентом Владимиром Зеленским соглашение о безопасности, а также объявил о еще 2,5 млрд фунтов на военную поддержку Украины.

"Меседж от нас не мог бы быть более четким: Британия взялась за это с расчетом на длительную перспективу. Но в Контактной группе по обороне Украины я посылаю коллегам сигнал, что они тоже должны действовать", – заявил глава Минобороны.

По его мнению, Запад не должен разрешить российскому диктатору победить.

Читайте также на портале "Комментарии" — президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Великобритании Риши Сунак подписали историческое Соглашение в сфере безопасности между нашими странами. Великобритания стала первой из "Большой семерки", кто сделал это после соответствующих договоренностей саммита НАТО в Вильнюсе в июле-2023. И хоть данное Соглашение, которое, предположительно, будет работать до вступления Украины в НАТО, не содержит обязательства Великобритании воевать на стороне нашей страны, там есть немало пунктов, которые помогут укрепить нашу обороноспособность. Как оцениваете данный документ, почему появился именно сейчас? Издание "Комментарии" с этим вопросом обратилось к экспертам.



