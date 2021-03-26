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В Британии появится банкнота с изображением Тьюринга: кто он такой и чем заслужил подобную честь (ФОТО)

Банкнота появится в обиходе 23 июня

сегодня, 21:05
Автор:

Вечканова Елена

Центральный банк Англии обновляет дизайн одной из самых спорных купюр. Теперь на банкноте с номиналом в 50 стерлингов будет находиться фотография известного ученого с мировым именем, математика Алана Тьюринга. В общий доступ купюра попадет в июне этого года, в день рождения изобретателя.

В Британии появится банкнота с изображением Тьюринга: кто он такой и чем заслужил подобную честь (ФОТО)

Алана Тьюринга изобразят на 50 стерлингах. Фото: Банк Англии

Стоит отметить, что банкнота будет изготовлена не из бумаги, а из полимера. Также помимо обновленного дизайна она получит новые ступени защиты, что не позволит мошенникам с прежней легкостью подделывать деньги.

В Британии появится банкнота с изображением Тьюринга: кто он такой и чем заслужил подобную честь (ФОТО) - фото 2

Как сообщают представители Банка, 50-стерлинговая купюра "закрывает" общее обновление современных британских денег. В скором времени англичане полностью перейдут на полимерные банкноты.

Интересно, что Алана Тьюринга оценили даже выше, чем одного из самых знаменитых мировых политиков Уинстона Черчилля. Портрет одиозного премьер-министра Великобритании красуется лишь на 5 стерлингах — также полимерных и обновленных.

В Британии появится банкнота с изображением Тьюринга: кто он такой и чем заслужил подобную честь (ФОТО) - фото 3

Фигура Тьюринга долгое время считалась неоднозначной, хотя его ученый талант, несомненно, признан многими. Во многих научных трудах можно встретить эпитет "отец математики", коим награждают Тьюринга. Также многим известен его вклад в победу во Второй мировой войне. Именно этот ученый возглавлял группу, которая занималась расшифровкой немецкого аппарата "Энигма", с помощью которого нацисты обменивались закодированными посланиями.

В Британии появится банкнота с изображением Тьюринга: кто он такой и чем заслужил подобную честь (ФОТО) - фото 4
В Британии появится банкнота с изображением Тьюринга: кто он такой и чем заслужил подобную честь (ФОТО) - фото 5

После окончания военных действия Тьюринг работал над возможностью создать компьютер. К слову, изобретателю удалось собрать машину, которая имела небольшой объем памяти и даже выполняла простейшую программу. Помимо этого известны его работы в области биологии.

Однако его жизнь была недолгой. В возрасте 41 года Алан Тьюринг закончил жизнь самоубийством, из-за принудительного медикаментозного лечения от гомосексуализма, которое широко практиковали в прошлом веке. Он был назван преступником за свою связь с мужчинами. Интересно, что правительство Великобритании оправдало его лишь восемь лет назад — в 2013-м.

Об Алане Тьюринге вышло немало книг и фильмов. Одним из самых запоминающихся по праву считается "Игра в имитацию". Роль Тьюринга в этой картине виртуозно исполнил британский актер Бенедикт Камбербэтч.

В Британии появится банкнота с изображением Тьюринга: кто он такой и чем заслужил подобную честь (ФОТО) - фото 6

Напомним, ранее "Комментарии" рассказывали, какие монеты времен СССР коллекционеры могут купить за сотни тысяч гривен.

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Источник: https://www.bankofengland.co.uk/news/2021/march/the-new-50-note-unveiled
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