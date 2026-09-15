В Британии предложили пойти на новый шаг: как предлагают помочь Украине в войне

Бывший министр обороны Великобритании Бен Уоллес призвал британских военных рассмотреть возможность уничтожения российских ударных беспилотников прямо над территорией Украины. По его словам, такой шаг может стать логичным продолжением поддержки Киева и одновременно снизить риск распространения войны на соседние государства НАТО.

Великобритания. Фото: из открытых источников

В комментарии Daily Mail Уоллес заявил, что российские дроны, направляющиеся к украинским целям, потенциально могут создавать угрозу и за пределами Украины. Поэтому, по его мнению, союзники должны обсуждать возможность их перехвата еще до того, как беспилотники приблизятся к границам стран НАТО.

"Это логичный следующий шаг", — заявил политик, подчеркнув, что британские силы, с его точки зрения, могли бы сбивать ракеты и беспилотники, находящиеся в воздушном пространстве Украины.

Уоллес отдельно отверг предположение, что подобные действия автоматически приведут к прямому столкновению Великобритании с Россией. Он отметил, что принципиально важно место, где происходит перехват.

По его оценке, уничтожение российских целей над Украиной отличается от нанесения ударов по территории самой России. Поэтому такой сценарий, считает бывший министр, может соответствовать международному праву и не должен рассматриваться как самостоятельный шаг к эскалации.

Инициатива Уоллеса фактически поднимает вопрос о том, насколько далеко страны НАТО готовы зайти в защите украинского воздушного пространства. Речь идет не только о помощи Украине, но и о предотвращении возможного расширения угрозы на территории государств альянса.

На фоне регулярных российских атак с использованием беспилотников предложение британского политика может вновь запустить дискуссию о создании более активной системы противовоздушной защиты Украины со стороны западных союзников.

При этом решение о непосредственном участии британских военных в перехвате российских целей стало бы политически крайне чувствительным. Оно потребовало бы согласования не только военных возможностей, но и позиции союзников по НАТО.

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