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У Британії запропонували піти на новий крок: як пропонують допомогти Україні у війні

Екс-міністр оборони Великобританії вважає, що перехоплення безпілотників над українською територією не стане ескалацією та допоможе захистити країни НАТО від можливого розширення війни

15 вересня 2026, 10:07
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Кравцев Сергей

Колишній міністр оборони Великобританії Бен Уоллес закликав британських військових розглянути можливість знищення російських ударних безпілотників прямо над територією України. За його словами, такий крок може стати логічним продовженням підтримки Києва та одночасно знизити ризик поширення війни на сусідні держави НАТО.

У Британії запропонували піти на новий крок: як пропонують допомогти Україні у війні

Велика Британія. Фото: з відкритих джерел

У коментарі Daily Mail Уоллес заявив, що російські дрони, які прямують до українських цілей, потенційно можуть становити загрозу і за межами України. Тому, на його думку, союзники повинні обговорювати можливість їхнього перехоплення ще до того, як безпілотники наблизяться до кордонів країн НАТО.

"Це логічний наступний крок", — заявив політик, наголосивши, що британські сили, на його думку, могли б збивати ракети та безпілотники, які перебувають у повітряному просторі України.

Уоллес окремо відкинув припущення, що подібні дії автоматично призведуть до прямого зіткнення Великобританії з Росією. Він зазначив, що принципово важливе місце, де відбувається перехоплення.

За його оцінкою, знищення російських цілей над Україною відрізняється від завдання ударів по території самої Росії. Тому такий сценарій, вважає колишній міністр, може відповідати міжнародному праву та не повинен розглядатися як самостійний крок до ескалації.

Ініціатива Уоллеса фактично порушує питання про те, наскільки далеко країни НАТО готові зайти у захист українського повітряного простору. Йдеться не лише про допомогу Україні, а й про запобігання можливому розширенню загрози на території держав альянсу.

На тлі регулярних російських атак із використанням безпілотників пропозиція британського політика може знову запустити дискусію щодо створення більш активної системи протиповітряного захисту України з боку західних союзників.

При цьому рішення щодо безпосередньої участі британських військових у перехопленні російських цілей стало б політично вкрай чутливим. Воно потребувало б узгодження не лише військових можливостей, а й позиції союзників щодо НАТО.

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Джерело: https://www.dailymail.com/news/article-16131261/Ben-Wallace-time-Britain-shoot-Putins-drones.html?nsmchannel=rss&nscampaign=1490&ito=1490
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