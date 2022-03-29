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В Британии признали ошибку, за которую сегодня приходится расплачиваться Украине

В Лондоне признали, что непростое урегулирование 2014 года не смогло предоставить Украине длительную безопасность

сегодня, 07:27
Автор:

Кравцев Сергей
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Непростое урегулирование в 2014-м году не стало надежной гарантией для Украины. Слабая реакция мира в 2014-м не позволила получить Украине надежную защиту. Теперь Путин просто вернулся в Украину, чтобы получить большее. Поэтому ему нужно помешать выиграть эту ужасную агрессию. Мир не имеет права на повторение прошлых ошибок. Как передает издание "Комментарии", об этом заявила министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс, пишет "Reuters".

В Британии признали ошибку, за которую сегодня приходится расплачиваться Украине

Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс. Фото: из открытых источников

Лиз Трасс отметила, задача мировой общественности помочь Украине, отстояв ее на переговорах, которые не должны закончится продажей страны. Российский президент Путин не должен достигнуть свои ключевые цели, которые он поставил себе еще перед вторжением.

Ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон рассказал, Украине сегодня приходится платить очень высокую цену за то, что Запад в прошлом не сделал правильные выводы и позволил Путину сегодня развязать самую настоящую войну в Европе. Цель Путина теперь не только восток и Крым, как было в 2014-м году, а вся Украина. На такой шаг российский президент решился, увидев слабую реакцию всего мира.

Читайте также на портале "Комментарии" — эксперты в эксклюзивном интервью нашему изданию рассказали, почему сегодня есть те страны, которые приняли решение занять нейтральную позицию и отказаться от явной поддержки Украины в войне с Россией. Эксперты считают, что украинским дипломатам нужно активнее работать с такими странами-гигантами, как Китай, Индия и Турция, чтобы они все активнее поддерживали Украины и усиливали давление на Россию.



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Источник: https://www.reuters.com/
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