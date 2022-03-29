В Британии признали ошибку, за которую сегодня приходится расплачиваться Украине

Непростое урегулирование в 2014-м году не стало надежной гарантией для Украины. Слабая реакция мира в 2014-м не позволила получить Украине надежную защиту. Теперь Путин просто вернулся в Украину, чтобы получить большее. Поэтому ему нужно помешать выиграть эту ужасную агрессию. Мир не имеет права на повторение прошлых ошибок. Как передает издание "Комментарии", об этом заявила министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс, пишет "Reuters".

Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс. Фото: из открытых источников

Лиз Трасс отметила, задача мировой общественности помочь Украине, отстояв ее на переговорах, которые не должны закончится продажей страны. Российский президент Путин не должен достигнуть свои ключевые цели, которые он поставил себе еще перед вторжением.

Ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон рассказал, Украине сегодня приходится платить очень высокую цену за то, что Запад в прошлом не сделал правильные выводы и позволил Путину сегодня развязать самую настоящую войну в Европе. Цель Путина теперь не только восток и Крым, как было в 2014-м году, а вся Украина. На такой шаг российский президент решился, увидев слабую реакцию всего мира.

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