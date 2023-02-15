В Британии сделали тревожное заявление о передаче истребителей Украине

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Кравцев Сергей
Несмотря на публичные просьбы украинской власти как можно быстрее передать Украине истребители для того, чтобы деоккупировать свои территории, в Лондоне не уверены в том, что этот вопрос удастся решить ближайшие месяцы и даже годы. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на заявление министра обороны Великобритании Бена Уоллеса в эфире "BBC".
Бен Уоллес . Фото: Getty Images
Бен Уоллес заявил, что, если Лондон примет решение поставить Украине истребители, то следующим его решением должна быть готовность отправить в Украину 200 военнослужащих ВВС, что невозможно, потому что на территории Украины идет война.
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При этом глава Минобороны Британии добавил, что партнеры по-прежнему поддерживают Украину в ее борьбе.
По его словам, сейчас главная задача, как помочь Украине сделать невозможным продвижение российских войск и захват ими новых территорий.
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