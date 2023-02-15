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В Британии сделали тревожное заявление о передаче истребителей Украине

В Британии публично заявили, что сомневаются в передаче истребителей Украине в ближайшие месяцы или годы

сегодня, 12:15
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Автор:

Кравцев Сергей

Несмотря на публичные просьбы украинской власти как можно быстрее передать Украине истребители для того, чтобы деоккупировать свои территории, в Лондоне не уверены в том, что этот вопрос удастся решить ближайшие месяцы и даже годы. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на заявление министра обороны Великобритании Бена Уоллеса в эфире "BBC".

В Британии сделали тревожное заявление о передаче истребителей Украине

Бен Уоллес . Фото: Getty Images

Бен Уоллес заявил, что, если Лондон примет решение поставить Украине истребители, то следующим его решением должна быть готовность отправить в Украину 200 военнослужащих ВВС, что невозможно, потому что на территории Украины идет война.


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"Я не думаю, что в ближайшие несколько месяцев или даже лет мы обязательно передадим истребители, потому что это очень разные системы вооружения, чем, вы знаете, ручные противотанковые ракеты. Эти самолеты имеют не только огромные трудности, знаете, вы просто не можете научиться летать через неделю или две, это займет много времени", — отметил Уоллес.

При этом глава Минобороны Британии добавил, что партнеры по-прежнему поддерживают Украину в ее борьбе.

"Мы должны планировать не только борьбу на данный момент, где мы помогаем Украине отражать незаконное вторжение России, но мы должны помогать Украине с долгосрочной устойчивостью", — сказал Воллес.

По его словам, сейчас главная задача, как помочь Украине сделать невозможным продвижение российских войск и захват ими новых территорий.

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Источник: https://www.bbc.com/news/live/world-europe-64634760
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