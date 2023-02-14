Что может привести к распаду России – есть ли уже предпосылки к этому

В Брюсселе прошел пятый форум свободных народов пост-России. В ходе обсуждения была поднята тема освобождения угнетенных наций, регионов и общая идея деколонизации РФ, включая проведение референдумов о независимости. Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов прогнозировал развал России из-за ее агрессии против нашей страны. Эксперты проанализировали для издания "Комментарии" возможность развала агрессивной империи.

Герб России. Фото: из открытых источников

В сегодняшней российской реальности речь скорее будет идти о неких бунтах, а не о революции как таковой

Директор Центра исследований проблем гражданского общества, эксперт СНБО в 2001-2011 гг по вопросам замороженных конфликтов в Евразии (в том числе Молдова-Приднестровье) Виталий Кулик размышляет так:

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"Процесс развала требует прохождения Россией точки суперхрупкости. Она может проявиться в любой момент и в любой части империи. Нехватка хлеба, проблема с логистикой, применение чрезмерной силы при разгоне каких-то протестов (к примеру, убийство условной бабушки), скотское поведение того или иного полицейского. Любая точка, которая даст выплеск накопленной агрессии внутри так называемого "глубинного путинского электората". Того молчаливого большинства, на которое опирается путинский режим. В нём накапливается агрессия, недовольство. Пока это не канализировано, нет персонифицированного ответственного за проблемы, некомфортность, страхи, которые начинают доминировать в РФ".

По мнению эксперта, пока нельзя утверждать, что накопление этой агрессии, недовольства и страха достигло некого уровня. Но, поясняет он, как показывает практика и теория революций, проявление такой точки суперхрупкости, общественного взрыва, выброса энергии может быть даже тогда, когда нет явных признаков революционной ситуации.

"Я бы не спешил применять касательно нынешней России марксистскую формулу "верхи не могут, а низы не хотят". В сегодняшней российской реальности речь скорее будет идти о неких бунтах, а не о революции как таковой. А вот уже когда бунты эти станут повсеместными, когда федеральный центр не сможет с ними совладать, тогда будет происходить выход из состава РФ неких новых независимых государств, которые начнут образовываться на пространстве империи, – прогнозирует Виталий Кулик. – Не считаю, что это будет происходить путем референдумов. Скорее мы увидим некие самопровозглашения, временные комитеты, временно правительство, переходную администрацию и так далее. Но это случится, когда центр ослабнет, когда посыплются скрепы, пока позволяющие Кремлю контролировать окраины. Как только из Москвы импульсы власти станут ослабевать, местные элиты (политические, экономические, криминальные, военные) начнут понимать, что лучше иметь синицу в руках в своем регионе, чем ориентироваться на крысу в Москве".

Эксперт признался, что, наблюдая за проходящим вне РФ форумом свободных народов России, он отметил важный момент.

"Риторика, которая там звучит, с одной стороны, выглядит маргинально. Но с другой – она задает правильный тренд, который должен развиваться. А именно – что нужна деколонизация России. Поскольку мы рассматривает ее как империю, следует говорить о региональных идентичностях, о национально-освободительном движении, о деколонизации территорий, о неких общностях, которые не имеют ничего общего с Москвой (как федеральным центром, центром империи), но нещадно ей эксплуатируются. Соответственно – это правильный нарратив, – считает Виталий Кулик. – Понятный не только для мыслящей части граждан, живущих на постсоветском пространстве, но и – западному политикуму, истеблишменту, обществам, которые проходили некий похожий процесс в связи с развалом европейских колониальных империй".

Регионы РФ лишь выиграют от того, что после дефедерализации России смогут интегрироваться в мировую экономику

Политтехнолог Петр Охотин считает, что руководство Российской Федерации чрезвычайно опасается тенденций распада империи.

"Вовсе не потому, что россиянам станет хуже жить. Регионы РФ лишь выиграют от того, что после дефедерализации России смогут интегрироваться в мировую экономику, не сжигая свои ресурсы на войну", – отмечает эксперт.

А вот верхушка и лично Путин, по мнению Петра Охотина, понимают, что в случае роста благосостояния россиян, представители режима, в лучшем случае, будут рекламировать пиццу как Горбачев, в худшем – сидеть в тюрьме как Милошевич.

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