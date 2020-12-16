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В Британии семейная пара обнаружила неожиданную находку в своем саду (ФОТО)

Внезапная находка в саду шокировала семью

сегодня, 10:49
Автор:

Мокрик Анастасия

Британская семья во время работ в своем саду обнаружила там нечто неожиданное – настоящий клад. Пара заметила монеты, которые еле показывались из-под земли и копнув глубже увидели, что их там закопано большое количество. Об этом пишет The Gardian.

В Британии семейная пара обнаружила неожиданную находку в своем саду (ФОТО)

ФОТО: Из открытых источников

Всего семье удалось раскопать 63 золотые монеты и одну серебряную монету 15 и 16 веков. Свою неожиданную находку супруги отнесли Яну Ричардсону, регистратору сокровищ в музее. Тот в свою очередь отметил, что клад и вправду представляет собой большую ценность. Эксперты сделали вывод, что клад был захоронен богатым купцом, так как общая его стоимость составляла 24 фунта стерлингов, что эквивалентно сегодняшним 14 000 фунтов стерлингов.

По словам Ричардсона, эти монеты были спрятаны под землю примерно в 1540 году.  Таким образом, можно сделать вывод, что эти монеты еще со времен правления Генриха VIII. Интересным и в то же время пугающим является факт того, что на монетах изображены инициалы нескольких его жен, Екатерины Арагонской (K), Анны Болейн (A) и Джейн Сеймур (I). Известно, что одна из супруг была обезглавлена за супружескую неверность. Вторая жена умерла вскоре после появления сына на свет из-за родовых осложнений. Третья жена вовсе не нравилась Генриху VIII и он казнил организатора этой свадьбы. Следующая жена прожила с ним до самой его смерти, а затем вышла замуж еще 2 раза.

В Британии семейная пара обнаружила неожиданную находку в своем саду (ФОТО) - фото 2

Помимо этих монет клад содержал еще и монеты со времен Эдуарда IV. В музее рассказали, что за 2019 год было зарегистрировано 81 602 археологических находки. В их число также вошла и старинная римская мебель, сохранившая лицом бога Океана.

Напомним, ранее сайт "Комментарии" сообщал о том, что студент нашел клад безумного миллионера Форреста Фенна, а также о том, что мэрия французского города обнаружила самый настоящий клад.



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Источник: https://www.theguardian.com/science/2020/dec/09/tudor-coins-dedicated-to-three-of-henry-viiis-wives-found-in-family-garden
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