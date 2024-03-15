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В Британии снова может смениться премьер: чем не устроил Сунак

По информации Bloomberg, британское правительство обсуждает возможную замену Сунака

сегодня, 14:27
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Кравцев Сергей
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Ряд министров Великобритании ведут частные дискуссии замены премьера страны Риши Сунака до парламентских выборов. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет издание "Bloomberg", ссылаясь на информированные источники.

В Британии снова может смениться премьер: чем не устроил Сунак

Риши Сунак. Фото: из открытых источников

По словам источников, в последние дни министры проводили закрытые дискуссии, изучая возможность того, что правящая Консервативная партия может быть вынуждена заменить Сунака перед выборами.

Собеседники объяснили изданию, что вопрос заключается в том, поможет ли временный лидер сдержать всплеск популярности оппозиционной Лейбористской партии.

В материале говорится, что катализатором переговоров стал ряд политических скандалов, которые продемонстрировали якобы неспособность Сунака принимать быстрые политические решения, в частности, речь идет об обещаниях по сокращению налогов и споре вокруг расистских высказываний, сделанных, как утверждают, одним из крупнейших доноров партии.

Источники указывают, что министры, участвующие в переговорах, остаются сторонниками Сунака и не хотят смены главы правительства.

Ни один из конкурентов, похоже, не имеет достаточной поддержки, чтобы бросить ему вызов, и поэтому премьер сможет продержаться до выборов, сообщает Bloomberg.

Если появится кандидат, который сможет занять должность без большого конкурса, Сунака, скорее всего, отстранят, рассказали два высокопоставленных министра. Сейчас консерваторы ожидают местных выборов, которые состоятся 2 мая. По словам одного из министров, в случае неудачных результатов премьеру будет трудно объяснить однопартийцам, почему он должен повести консерваторов на парламентские выборы.

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