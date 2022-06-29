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В Британии сняли интригу, рассказав, когда состоятся переговоры Украины и России

Лондон по-прежнему против "ложного мира" с Россией

сегодня, 17:27
Автор:

Кравцев Сергей
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Министр иностранных дел Великобритании Элизабет Трасс заявила группе экспертов НАТО, что, если садиться за стол переговоров с Владимиром Путиным сегодня, имея ту ситуацию на фронте в Украине, которая есть, то это точно не путь к миру. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Sky News".

В Британии сняли интригу, рассказав, когда состоятся переговоры Украины и России

Флаги Украины и России. Фото: из открытых источников

Элизабет Трасс считает, что поднимать вопрос о переговорах с Россией можно только после поражения армии Путина в Украине.

"Это необходимо ради европейской безопасности, свободы и демократии, и это единственный способ, которым мы собираемся достичь прочного мира в Европе", — заявила Лиз Трасс.

Британский дипломат дала понять, что ряд европейских стран предлагают не терять время и уже сейчас инициировать переговоры с РФ, чтобы остановить войну и не дожидаясь, когда российские войска будут выведены из Украины, а ныне оккупированные территории будут возвращены под контроль Украины.

Читайте на портале "Комментарии" — президент Украины Владимир Зеленский в ультимативной форме обратился к странам-членам НАТО. Глава государства отметил, что время выражать глубокую обеспокоенность давно закончилось и теперь Североатлантический альянс оказался перед двумя путями. Первый путь – ускорять помощь Украине и делать все для ее победи над Россией. Второй путь – уже сейчас готовиться к войне с Россией, которая в случае поражения Украины в войне точно произойдет.

Также издание "Комментарии" сообщало — таким НАТО еще не видели: эксперты рассказали в эксклюзивном интервью об итогах первого дня саммита.

"Комментарии" также писали — способна ли ООН приструнить РФ и остановить войну в Украине: почему этого еще не произошло.




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Источник: https://news.sky.com/story/ukraine-news-live-war-russia-putin-nuclear-latest-invasion-updates-12541713
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