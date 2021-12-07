В Британии возросла смертность от алкоголя: как пандемия повлияла на состояние людей

В прошлом году в Великобритании произошел рекордный рост числа смертей, вызванных злоупотреблением алкоголем, что, как утверждают чиновники здравоохранения, связано с более широким социальным влиянием пандемии COVID-19. Об этом сообщает Reuters.

Бутылки с алкогольными напитками - Reuters

В 2020 году от причин, связанных с употреблением алкоголя, умерло около 8974 человек, что на 18,6% больше, чем в 2019 году, что является самым большим ростом с начала записей в 2001 году, сообщает британский офис национальной статистики.

Предварительные данные органов здравоохранения Англии показали рост смертности от алкогольной болезни печени на 21% в прошлом году, когда из-за COVID-19 закрыли пабы. Это привело к тому, что многие пьющие люди потребляли больше алкоголя дома.

В период с 2012 по 2019 годы уровень смертности от алкоголя в Соединенном Королевстве был стабильным, сообщает УНН.

"Тот факт, что показатели смертности от причин, связанных с употреблением алкоголя, выросли в 2020 году, свидетельствует о том, что увеличение вреда от алкоголя стало более широким из-за влияния пандемии", – заявила организация государственного сектора Управления по вопросам улучшения здоровья.

По словам УНС, для определения точных факторов, повлекших за собой увеличение смертности, понадобится время.

Общий объем проданного алкоголя в Великобритании в 2020 году немного упал. Но опрос, проведенный в марте 2021 года, показал рост количества людей, признавшихся, что употребляли алкоголь, который, как считают чиновники здравоохранения, опасен – количество употребленного алкоголя эквивалентно пяти бутылкам вина в неделю для мужчин или трем с половиной для женщин.

Согласно предыдущим годам мужчины вдвое чаще умирали от алкоголя, чем женщины.

Заболевание печени было самой большой причиной смертей от алкоголя, на которое приходилось 78% смертей, далее следуют психические и поведенческие расстройства (12%) и "внешние причины", такие как случайное отравление (6%).

Уровень смертности как в Шотландии, так и в Северной Ирландии был примерно на 50% выше, чем в Англии или Уэльсе.

Как сообщали ранее "Комментарии", согласно законопроекту №5600, который 30 ноября приняли народные депутаты, в Украине вырастет стоимость алкогольных напитков .

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