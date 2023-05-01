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В Британии заговорили о еще одном «Рамштайне» в поддержку Украины: что известно

В британском парламенте хотят запустить "экономический Рамштайн", чтобы "задушить военную машину" Путина

сегодня, 12:50
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Автор:

Кравцев Сергей

В парламенте Британии предложили консолидировать усилия в контексте санкций против России, которые не имели такого большого влияния на российскую экономику, как ожидали западные страны. Там предложили создать так называемый "экономический Рамштайн" для "тех, кто борется за свободу Украины". Об этом заявила член парламента Великобритании от Консервативной партии, председатель комитета по иностранным делам Палаты общин Алисия Кернс, пишет портал "Комментарии", со ссылкой на "The Guardian".

В Британии заговорили о еще одном «Рамштайне» в поддержку Украины: что известно

Великобритания. Фото: из открытых источников

Издание отмечает, с такой инициативой депутат выступила после того, как изучила ряд цифр, показывающих, что санкции "не оказали такого большого влияния на экономику России, как рассчитывали западные страны".


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"Эти очень подробные данные еще больше подтверждают необходимость "экономического Рамштайна" тех, кто борется за свободу Украины", — отметила парламентарий.

По ее мнению, уже стало ясно, что Западу "не удалось должным образом финансово задушить военную машину Путина".

"И мы должны помешать ему финансировать свои нападения на мирных жителей. Мы можем сделать это только в том случае, если мы мобилизуем правительства для координации как в экономическом, так и в военном отношении", — добавила Кернс.

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Источник: https://www.theguardian.com/world/live/2023/may/01/russia-ukraine-war-live-air-raid-sirens-in-kyiv-and-across-ukraine-as-officials-warn-of-missile-threat
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