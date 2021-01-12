В Британии заключенным собираются бесплатно раздавать марихуану: знаем зачем

Насилие в тюрьмах — проблема пенитенциарных заведений во всем мире. Заключенные то и дело вступают в стычки, затевают драки, которые, порой, заканчиваются увечьями. Оригинальный способ решения проблемы предложили в Великобритании.

Лист конопли/фото medicalnewstoday.com

Так, наркозависимым заключенным предложили раздавать марихуану, причем не требуя оплаты за каннабис. Инициаторы предполагают, что подобные действия помогут снизить уровень смертности от передозировки, уменьшить количество случаев насилия в тюрьмах и справиться с опиоидной зависимостью среди правонарушителей,

Если правительство действительно прилагает усилия для борьбы с жестокостью в тюрьмах, то прежде всего необходимо устранить ее причины, считает комиссар полиции Северного Уэльса Арфон Джонс. Для этого нужно исключить употребление дешевых синтетических наркотиков и заменить их на растительный каннабис.

Представитель полиции заявил, что заключенные, имеющие наркозависимость получают метадон и бупренорфин или сильные анальгетики, такие как прегабалин и габапентиноиды, — все они вызывают привыкание и потенциально опасны. В своем обращении Джонс подчеркнул, что каннабис куда менее вреден, чем опиоиды, и его легальное распространение среди заключенных помогло бы снизить уровень коррупции.

Согласно официальным данным только за последние пять лет в Соединенном Королевстве уволили более 300 офицеров за контрабанду запрещенных веществ.

Предоставление же бесплатной марихуаны поможет решить множество проблем, убежден Джонс. Впрочем, он не является первопроходцем в данном направлении — впервые подобную идею озвучил фармаколог Стефани Шарп еще в 2018 году.

Как сообщал портал "Комментарии", ученые выяснили, какую пользу приносит курение каннабиса для организма. Хотя главная цель ученых и психологов заключалась в исследовании негативного воздействия наркотика на организм.

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