В Британии заявили, что готовы к войне с Россией: что известно

В Великобритании впервые прямым текстом заявили, что британские военные самолеты и пилоты готовы к войне с Россией. При этом вероятность военного столкновения возникнет, если россияне начнут угрожать Лондону или его союзникам. Как сообщает портал "Комментарии", такое заявление сделал Командующий Королевскими военно-воздушными силами Великобритании Майк Уингстон в интервью "Sky News".

Авиация. Фото: из открытых источников

Уингстон заявил, Москва начинает занимать все более угрожающую позицию, поэтому Лондон должен быть готов к разному исходу событий, особенно после широкомасштабного вторжения в Украину. Европейская безопасность под большим вопросом и нет ни для кого уже сомнений в том, что Россия на сегодняшний день – самая большая угроза не только для Великобритании, но и для всей Европы. К такому убеждению может прийти каждый, если проанализирует то, что творит Россия в Украине и то, что раньше творила в Грузии. Произошедшее лишь приближает к непосредственному противостоянию с Россией. Великобритания надеется, что этого не произойдёт, но, если придёт тот момент, когда Россия совершит агрессию против одного из государств НАТО, военные Великобритании будут готовы вступить в бой.

Командующий британской авиации добавил, что военные Великобритании уже готовятся к возможному противостоянию с Россией.

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