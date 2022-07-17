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В Британии заявили, что готовы к войне с Россией: что известно

Военные Великобритании рассматривают Россию, как главную угрозу в мире

сегодня, 11:34
Автор:

Кравцев Сергей
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В Великобритании впервые прямым текстом заявили, что британские военные самолеты и пилоты готовы к войне с Россией. При этом вероятность военного столкновения возникнет, если россияне начнут угрожать Лондону или его союзникам. Как сообщает портал "Комментарии", такое заявление сделал Командующий Королевскими военно-воздушными силами Великобритании Майк Уингстон в интервью "Sky News".

В Британии заявили, что готовы к войне с Россией: что известно

Авиация. Фото: из открытых источников

Уингстон заявил, Москва начинает занимать все более угрожающую позицию, поэтому Лондон должен быть готов к разному исходу событий, особенно после широкомасштабного вторжения в Украину. Европейская безопасность под большим вопросом и нет ни для кого уже сомнений в том, что Россия на сегодняшний день – самая большая угроза не только для Великобритании, но и для всей Европы. К такому убеждению может прийти каждый, если проанализирует то, что творит Россия в Украине и то, что раньше творила в Грузии. Произошедшее лишь приближает к непосредственному противостоянию с Россией. Великобритания надеется, что этого не произойдёт, но, если придёт тот момент, когда Россия совершит агрессию против одного из государств НАТО, военные Великобритании будут готовы вступить в бой.

Командующий британской авиации добавил, что военные Великобритании уже готовятся к возможному противостоянию с Россией.

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Источник: https://news.sky.com/
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