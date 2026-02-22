logo

В Британии заявили о сигнале для окончания войны в Украине
НОВОСТИ

В Британии заявили о сигнале для окончания войны в Украине

Развертывание британских войск в Украине станет сигналом завершения войны и достижения мира.

22 февраля 2026, 17:35
Автор:
Slava Kot

Министр обороны Великобритании Джон Гили заявил, что хочет стать первым главой оборонного ведомства, развернувшего британские войска в Украине после окончания войны. По его словам, такой шаг станет четким сигналом достижения мира.

В Британии заявили о сигнале для окончания войны в Украине

Джон Гили. Фото: BBC

Джон Гили в колонке для The Telegraph изложил свое видение войны в Украине и подчеркнул, что 2026 должен стать годом ее окончания. По его словам, отправка военных возможна исключительно в рамках послевоенных гарантий безопасности и будет означать, что боевые действия прекращены и достигнут справедливый мир.

"Нет более тяжелого бремени для любого министра обороны или правительства, чем отправление наших вооруженных сил на операции. Я хочу быть министром обороны, который отправит британские войска в Украину, — потому что это будет означать, что эта война наконец-то закончилась. Это означает, что мы добились мира в Украине", — сказал Гили.

Министр обороны подчеркнул, что безопасная Европа невозможна без сильной и суверенной Украины. По его словам, Лондон стремится поставить Киев в максимально сильную позицию, которая позволит окончить войну на условиях Украины.

"Мы знаем, что для Путина нет ничего запретного. Его нападения убивают украинских детей в их койках, разрушают больницы и погружают целые города в ледяную тьму... Мы ставим Украину в сильнейшую возможную позицию для достижения справедливого и крепкого мира на их условиях", — добавил Гили.

Ранее несколько европейских стран заявляли о готовности отправить свои войска в Украину после окончания войны как часть гарантий безопасности. Однако такие заявления были без конкретного количества военных и задач, которые они могут выполнять в Украине с миротворческой миссией.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Зеленский окончательно объяснил, почему Россия против иностранных войск в Украине.

Также "Комментарии" писали, что для Путина наступило решающее время. Кремль столкнулся с серьезными проблемами из-за войны.



Источник: https://www.telegraph.co.uk/politics/2026/02/21/healey-i-want-to-send-british-troops-to-ukraine
