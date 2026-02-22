В Британии заявили о сигнале для окончания войны в Украине

Рубрики
Slava Kot
Министр обороны Великобритании Джон Гили заявил, что хочет стать первым главой оборонного ведомства, развернувшего британские войска в Украине после окончания войны. По его словам, такой шаг станет четким сигналом достижения мира.
Джон Гили. Фото: BBC
Джон Гили в колонке для The Telegraph изложил свое видение войны в Украине и подчеркнул, что 2026 должен стать годом ее окончания. По его словам, отправка военных возможна исключительно в рамках послевоенных гарантий безопасности и будет означать, что боевые действия прекращены и достигнут справедливый мир.
Министр обороны подчеркнул, что безопасная Европа невозможна без сильной и суверенной Украины. По его словам, Лондон стремится поставить Киев в максимально сильную позицию, которая позволит окончить войну на условиях Украины.
Ранее несколько европейских стран заявляли о готовности отправить свои войска в Украину после окончания войны как часть гарантий безопасности. Однако такие заявления были без конкретного количества военных и задач, которые они могут выполнять в Украине с миротворческой миссией.
