У Британії заявили про сигнал для закінчення війни в Україні

Slava Kot
Міністр оборони Великої Британії Джон Гілі заявив, що хоче стати першим главою оборонного відомства, який розгорне британські війська в Україні після закінчення війни. За його словами, такий крок стане чітким сигналом досягнення миру.
Джон Гілі. Фото: ВВС
Джон Гілі у колонці для The Telegraph виклав своє бачення війни в Україні та наголосив, що 2026 рік має стати роком її закінчення. За його словами, відправлення військових можливе виключно в межах післявоєнних гарантій безпеки та означатиме, що бойові дії припинені і досягнуто справедливого миру.
Міністр оборони наголосив, що безпечна Європа неможлива без сильної та суверенної України. За його словами, Лондон прагне поставити Київ у максимально сильну позицію, яка дозволить закінчити війну на умовах України.
Раніше кілька європейських країн заявляли про готовність відправити свої війська в Україну після закінчення війни, як частину гарантій безпеки. Однак такі заяви були без конкретної кількості військових та завдань, які вони можуть виконувати в Україні з миротворчою місією.
