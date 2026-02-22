Міністр оборони Великої Британії Джон Гілі заявив, що хоче стати першим главою оборонного відомства, який розгорне британські війська в Україні після закінчення війни. За його словами, такий крок стане чітким сигналом досягнення миру.

Джон Гілі. Фото: ВВС

Джон Гілі у колонці для The Telegraph виклав своє бачення війни в Україні та наголосив, що 2026 рік має стати роком її закінчення. За його словами, відправлення військових можливе виключно в межах післявоєнних гарантій безпеки та означатиме, що бойові дії припинені і досягнуто справедливого миру.

"Немає важчого тягаря для будь-якого міністра оборони чи уряду, ніж відправлення наших збройних сил на операції. Я хочу бути міністром оборони, який відправить британські війська в Україну, — бо це означатиме, що ця війна нарешті закінчилася. Це означатиме, що ми домоглися миру в Україні", — сказав Гілі.

Міністр оборони наголосив, що безпечна Європа неможлива без сильної та суверенної України. За його словами, Лондон прагне поставити Київ у максимально сильну позицію, яка дозволить закінчити війну на умовах України.

"Ми знаємо, що для Путіна немає нічого забороненого. Його напади вбивають українських дітей у їхніх ліжках, руйнують лікарні та занурюють цілі міста в крижану темряву... Ми ставимо Україну в найсильнішу можливу позицію для досягнення справедливого та міцного миру на їхніх умовах", — додав Гілі.

Раніше кілька європейських країн заявляли про готовність відправити свої війська в Україну після закінчення війни, як частину гарантій безпеки. Однак такі заяви були без конкретної кількості військових та завдань, які вони можуть виконувати в Україні з миротворчою місією.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Зеленський остаточно пояснив, чому Росія проти іноземних військ в Україні.

Також "Коментарі" писали, що для Путіна настав вирішальний час. Кремль зіткнувся з серйозними проблемами через війну.