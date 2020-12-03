В британском Бристоле взорвали склад: множество пострадавших

В результате крупного взрыва в Британии на складе в Эйвонмуте, недалеко от Бристоля, пострадало множество людей. Об этом сообщает Sky News.

Взрыв в Бристоле, Великобритания

Как пишет издание, служба скорой помощи сообщила, что занимается "серьезным инцидентом". В 11.22 по местному времени были вызваны пожарные бригады, которые подтвердили, что в результате большого взрыва было множество пострадавших. В заявлении пожарно-спасательной службы говорится:

"В настоящее время участвую бригады из Эйвонмута, Саутмида, Ята, Пэтчуэя, Кингсвуда и Темпла. Мы можем подтвердить, что на месте есть пострадавшие."

"К нам присоединились полиция Эйвона, Сомерсета и служба скорой помощи на месте."

На данный момент дополнительной информации не сообщается. Как пишет издание, по всей территории ведутся поиски пропавших без вести. На фотографиях запечатлен вертолет.

Ранее "Комментарии" сообщали, что сегодня, 3 декабря, более 5000 человек вышли на демонстрацию в центре Кишинева, столицы Молдовы, в знак протеста против ограничения президентских полномочий.









Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!