Язык
Coinspot 03.12.2020
BTC/USD
19328.98
ETH/USD
609.97
LTC/USD
89.10
НБУ 03.12.2020
USD/UAH
28.66
EUR/UAH
34.61
RUB/UAH
0.40
Рубрики
МЕНЮ
Татьяна Лозовенко
В четверг, 3 декабря, более 5000 человек вышли на демонстрацию в центре Кишинева, столицы Молдовы, в знак протеста против законопроекта, направленного на ограничение президентских полномочий, который считают попыткой помешать новоизбранному президенту.
Майя Санду на митинге в Кишиневе
Собравшись возле парламента Молдовы по призыву избранного президента страны, проевропейской Майи Санду, демонстранты скандируют "Долой предателей!", призывая к роспуску парламента. Некоторые несли плакаты "Мы хотим свободных СМИ!" Люди также протестуют против законопроекта, предлагающего передать парламенту контроль над Министерством информационной безопасности.
Десятки полицейских были размещены вокруг парламента, но пока не вмешивались.
Напомним, сегодня стало известно, что более тысячи китайских исследователей покинули Соединенные Штаты на фоне репрессий в связи с предполагаемой кражей технологий.
Ранее "Комментарии" сообщали, что по меньшей мере два человека пропали без вести время затопления надувной лодки для мигрантов у острова Лесбос в Греции. Как стало известно 2 декабря, спасли 32 потерпевших.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обусуждения
Новости партнеров
Новости
OBZ
сегодня, 14:22
OBZ===organizacuia bor''bu so zlom//////////////////////////////////// Протесты в Молдове: тысячи людей штурмуют здание парламента.........MOLDAVSKII NAROD DOLSHEN SFORMIROVAT'' DEMOKRATICHESKOE PARLAMENTSKOE GUMANISTICHESKOE BOL''SHUNSTVO===PRAVIASHUIU PARTIIU VOGLAVLIAEMUIU PREZIDENTOM MAIEI SANDU........TAKSHE DOLSHNU BUT'' SOZDANU ANTIDESTRUKTIVISTKIE DEMOKRATICHESKIE PARLAMENTSKIE OPPOZITSUONNUE FRAKTSUI OTVERGAIUSHIE OPASNUI TSENTROBESHNUI POLITSENTRIZM===MOSKOVSKII PEKINSKII DELIISKII BERLINSKII PARISHSKII LONDONSKII I VASHUNGTONSKII........POLITICHESKII GUMANIZM NATSELEN NA SOZDANIE BRIUSSEL''SKOGO MONOPOLIARNOGO MIROZDANIIA RAVNOUDALIAIUSHEGO OT EPITSENTRA PRINIATIIA UPRAVLENCHESKIX RESHENII===BRIUSSELIA VSE 200 STRAN.......TAKOVA IDEIA STANOVLENIIA EDINOGO DOBROGO CHELOVECHESTVA........PUTIN MERKEL'' MAKRON TRAMP TSZUN''PIN DSHONSON UDERSHUVAIUT OPASNOE MNOGOPOLIARNOE DESTABILIZATSUONNOE BUTIE I VSE ETI ASPEKTU DOLSHEN UCHITUVAT'' MOLDAVSKII NAROD TRANSFORMIUIUSHIISIA V ZRELUIU OPUTNUIU DEMOKRATICHESKUIU FORMATSUIU LIKVIDIRUIUSHUIU VLAST'' I VLIIANIE PUTINSKOI ROSSII V SISTEME UPRAVLENIIA MOLDOVU.......V REVOLIUTSUIAX GUMANISTICHESKIX NUSHDAIUTSIA===ROSSIIA GERMANIIA FRANTSUIA BRITANIIA KITAI USA TRANSFORMATSUIA KOTORUX POKONCHIT NAVSEGDA S CHUDOVISHNUM VARVARSKIM UROVNEM =RAZVITIIA= NA KOTOROM PREBUVAET CHELOVECHESTVO......MU==LIUDI VSTUPILI V =KAMENNUI VEK TSUVILIZATSUI= SDELAV PERVUI SHAG K PROGRESSU.......=======MAIA SANDU===SIL''NUI PRINTSUPIAL''NUI PROGRESSIVNUI LIDER MOLDOVU===OPORA I NADESHDA VSESLAVIANSKOI I VSEMIRNOI DEMOKRATII.......
OBZ
сегодня, 14:04
OBZ===organizacuia bor''bu so zlom////////////////////////////////// ЕС с нетерпением ждет, когда Байден восстановит трансатлантические отношения........=============MU TREBUEM GUMANISTICHESKOGO BRIUSSEL''SKOGO BIUTSHETNOGO NADGOSUDARSTVENNOGO PARLAMENTSKOGO ZAKONODATEL''NOGO //////////SOEDINENIIA///////// 27=MI EVRO=STRAN OBRAZUIUSHIX ////////SSE///////===SOEDINENNUE STRANU EVROPU.......=========MU TREBUEM VOZVRASHENIIA BRITANII V ES I LIKVIDATSUI =BREXIT=.......========MU TREBUEM MAKSIMAL''NOGO EVRO=ATLANTICHESKOGO NACHAL''NOGO /////////OB''EDINENIIA//////// USA BRITANII KANADU AVSTRALII NOVOI ZELANDII I EVROSOIUZA===PROGRESSIVNOGO FUNDAMENTA BUDUSHIX /////////SSM////////===SOEDINENNUX STRAN MIRA.......========MU TREBUEM MAKSIMAL''NO RAZVIVAT'' ZAPADNUI MIR.......========DEMOKRATIIA VUSOKIE TEXNOLOGII PROIZVODSTVO A TAKSHE KUL''TURNAIA SFERA===VSE DOLSHNO BUT'' RAZVITO V ANGLO=SAKSONSKOM MIRE........=======MU TREBUEM RAZVITIIA BRIUSSEL''SKOGO NATO POLITICHESKII SOIUZ KOTOROGO GARANTIRUET RAVNOPRAVNUE V TOM CHISLE FINANSOVUE OTNOSHENIIA MESHDU STRANAMI......=========MU TREBUEM LIKVIDATSUI GEGEMONII USA GERMANII BRITANII===NI ODNA TIASHELOVESNAIA STRANA NE DOLSHNA STAT'' =STOLITSEI MIRA= I =EPITSENTROM TSUVILIZATSUI=.......ETO DEMOKRATICHNUI PODXOD ZA REALIZATSUIU KOTOROGO RATUIUT DEMOKRATU USA.........KUDA MU VSE IDEM PREVRASHAIAS'' V LICHNOSTNOM PLANE V ITOGE V =KOMOCHKI SHUZNI= V STARIKOV NIKOMU NE NUSHNUX I SHDUSHIX SMERTI.......I TAK SHUZN'' KOROTKA I NAPOLNENA SATANIZMOM TAK =BUTIE= ESHE =PREDLAGAET= KASDHDOMU OBIAZATEL''NO UMERET''===ETO SOBUTIE NEVOZMOSHNO POBEDIT'' NA LICHNOSTNOM UROVNE......A NA OBSHESTVENNOM===NA GLOBAL''NOM UROVNE MOSHET LI CHELOVECHESTVO POBEDIT'' SMERT'' I STAT'' NA PUT'' POZNANIIA VECHNOSTI I SOVERSHENSTVA===GOSPODA BOGA===SOZDATELIA NASHEGO.......IMENNO POETOMU BRIUSSEL''SKOE MONOPOLIARNOE EDINENIE CHELOVECHESTVA===ETO PROGRESSIVNUI GIGANT PO SRAVNENIIU S SUSHESTVUIUSHIMI OON PASE EVROPARLAMENTOM G7 G20===RUDIMENTARNUMI LOKAL''NUMI PSEVDOPROGRESSIVNUMI NACHINANIIAMI.......LIUDI DOSTIGNUT OCHEN'' MNOGOGO===NUSHNO TAK DUMAT'' UVASHAIA NASHU PRIRODU NASHU BLAGORODNUIU SUT'' ISTOCHAEMUIU GUMANNUM RAZUMOM........==========ODNO MILOSERDIE===ODIN BOG===ODNA STOLITSA===ODNA STRANA===ODIN NAROD===CHELOVEK........
OBZ
сегодня, 14:03
OBZ===organizacuia bor''bu so zlom//////////////////////////////////////////// Свершилось: представитель РФ в ООН признал войну на Донбассе конфликтом России и Украины=.................NA DONBASE VERSHUTSIA UKRAINSKO=PUTINSKAIA VOINNA.........PUTINSKAIA NATSU=SHOVINISTICHESKAIA FASHUSTKAIA KLIKA VOIUET S UKRAINSKIM SVOBODOLIUBIVUM GEROICHESKIM NARODOM USTREMLENNUM K DEMOKRATII I PROTSVETANIIU KAK UKRAINU TAK I VSEGO BRIUSSEL''SKOGO MONOPOLIARNOGO CHELOVECHESTVA.........ROSSIISKOE DEMOKRATICHESKOE BOL''SHUNSTVO NENAVIDIASHEE PUTINSKUIU RASHUSTKUIU DIKTATURU PRIIDIA K VLASTI MGNOVENNO OSTANOVIT VSE BOEVUE DEISTVIIA V SLAVIANSKOM MIRE I ODNOZNACHNO TERRITORIAL''NAIA TSELOSTNOST'' STRAN EXS=USSR BUDET SOBLIUDENA........UKRAINA BUDET VOSTANOVLENA DEMOKRATICHESKIM VSEROSIISKIM BOL''SHUNSTVOM===LIUD''MI BORISA NEMTSOVA===GUMANISTICHESKOGO DEMOKRATICHESKOGO LIDERA NOVOI CHELOVECHNOI ROSSII.........PUTIN===ETO PRESTUPNIK NAVSEGDA VSTAVSHUI V ODIN RIAD SO VSEMI PRAVITELIAMI DEGENERATAMI RAZOBSHAVSHUMI I URODOVAVSHUMI CHELOVECVHESKUIU TSUVILIZARSUIU..........НАТО не собирается вмешиваться в спор между Украиной и Венгрией (видео)......ETO SHOK POLNUI PODOBNOE NATOvskoe ZAIAVLENIE===ETO ZNACHIT ESLI UKRAINA I VENGRIIA NACHNUT VOEVAT'' ZA ZAKARPAT''E TO NATO BUDET =STORONNIM OBESPOKOENNUM NABLIUDATELEM=.........NATO OBIAZAN BUL OSUDIT'' MALEISHUE SEPARATISTKIE PROIAVLENIIA ISTOCHAEMUE VENGERSKIMI FASHUSTKIMI VLASTIAMI......ORBAN===ETO NATSU=SHOVINIST===ETO FASHUST RAZSHUGAIUSHII MESHDUNARODNUIU VRASHDU ISPOLNIAIA ZAKAZ ZAKULISNUX XOZIAEV OBITAIUSHIX V MOSKVE BERLINE PARISHE A INACHE BU NATO NE SDELAL BU STOL'' MARGINAL''NOGO DESTRUKTIVNOGO ZAIAVLENIIA.......NATO I VSE STRANU EVRO=ATLANTIKI===ZAPADNOGO MIRA OBIAZANU OPIRAT''SIA NA BRIUSSEL''SKII ANTIDESTRUKTIVISTKII GUMANISTICHESKII KONSENSUS........=========OBRATITE VNIMANIE UKRAINTSU CHTO TAKOE NATO===ETO PROPAGANDISTKII SHUPEL OBOLVANIVAIUSHII BEDNIAKOV MNOSHESTVA STRAN KOTORUE NIKAK NE STANOVIATSIA DRUZ''IAMI......A VOT BOGACHAM===ROSSIISKIM UKRAINSKIM NEMETSKIM FRANTSUZSKIM BRITANSKIM AMERIKANSKIM NIKAKOI NATO NE NUSHEN POTOMU CHTO ONI VSE=== BRAT''IA SLADKO TORGUIUSHIE MESHDU SOBOI I SKUPAIUSHIE AKTSUI DA VSE CHTO UGODNO SOZDAV ETAKII NADGOSUDARSTVENNUI ELITARNUI OAZISNUI RAISKII EDINUI OLIGARXICHESKII MIROK........VOOBSHE NATOvtsu PUTINA OBOSHAIUT POTOMU CHTO IMENNO ETOT NELIUD'' KREMLEVSKII SOXRANIL SAM SMUSL SUSHESVOVANIIA NATO KAK MINIMUM DO SEREDINU 2050 GODA........=======PREZIDENT ZELENSKII===UDELIAITE BOL''SHE VNIMANIIA EKONOMICHESKOI POLITIKE......NISHETA V UKRAINE STRASHNAIA===PENSIONERU BEDSTVUIUT===XODIAT PLOXO ODETUE NISHIE===ODESHDA =ZATERTAIA=.........TAKOGO USHASA NET NIGDE V EVROSOIUZE......MOLODESH'' UKRAINSKAIA ESHE STARAETSIA VUGLIADET'' =POMODNEI= NO PROSMATRIVAETSIA TOT SHE SAMUI =TREND= NA NISHETU.......=========MU TREEBUEM TOTAL''NUX AUDITOV V UKRAINE BIZNESA I CHINOVNUKOV.......TAKIE BEDNUE ZAMUCHANNUE PENSIONERU A AXMETOV POKUPAET DVORTSU VO FRANTSUI ZA 200=TI MILIONOV EVRO.......=======MU TREBUEM PROVEDENIIA SOTSUAL''NO OB''EDINIAIUSHEI EKONOMICHESKOI POLITIKI........ZARUBESHNUE BIZNES DOXODU DOLSHNU KONTROLIROVAT''SIA UKRAINSKIM OBSHESTVOM POPOLNIAIUSHIM BIUTSHET ZA SCHET NALOGOVUX POSTUPLENII RAZVIVAIUSHIX MALOE SREDNEE I KRUPNOE PROIZVODSTVO.......========MU TREBUEM SMENU VLASTEI V 2021 GODU......======IULIIA TIMOSHENKO===PREZIDENT UKRAINU 2021..........P.S===takova demokratiia prezident zelenskii===oppozitsuia vsegda dolshna trebovat'' vashei smenu.....
OBZ
сегодня, 14:02
OBZ===organizacuia bor''bu so zlom//////////////////////////////////////// 150 € или больше !Fighting Ivan's Cancer With this donation, you are a significant supporter of Ivan's fight against cancer! Выбрать 240 € или больше !Join Ivan's battle against cancer With this contribution, you are a significant partner in Ivan's battle for life! Выбрать 360 € или больше !Don't leave Ivan fighting alone With this donation, you help Ivan fight cancer! Выбрать 520 € или больше !Bring Ivan back to life With this donation, you give Ivan a chance to get his life back! Выбрать 750 € или больше !Help Ivan overcome cancer With this donation, you are a significant supporter of Ivan'srecovery! Выбрать 890 € или больше !Give sweet Ivan hope for a better future With this donation, you give Ivan new hope! Выбрать 1 200 € или больше !Help Ivan endure his suffering With this donation, you help Ivan fight against cancer! Выбрать 1 500 € или больше Get Ivan back to his friends and life without suffering! With this donation, you fulfill Ivan's dream Выбрать 1 900 € или больше !Stop Ivan's suffering With this donation, you help Ivan overcome his suffering! Выбрать 2 400 € или больше !Fulfill Ivan's dream to live With this donation, you share Ivan's dream! Выбрать 3 600 € или больше !Give Ivan his smile back With this donation, you give Ivan a reason to smile Выбрать 5 200 € или больше !Don't let cancer beat Ivan With this donation, you are a significant supporter of Ivan's battle! Выбрать 8 900 € или больше !Become a part of Ivan's future With this donation, Ivan thanks you for your honorable contribution! Выбрать 10 000 € или больше Approaching our funding goal for saving Ivan! With this donation, you are a valuable supporter of Ivan's recovery!............============MU TREBUEM VVEDENIIA 50=TI PROTSENTNOGO NALOGA S PRIBULI KRUPNOGO BIZNESA V 200=AX STRANAX........========MU TREBUEM LIKVIDATSUI CHASTNUX VUSOKOMERNUX TSHESLAVNUX FONDOV PIARIASHIX SVOIX OCHEN'' BOGATUX VLADEL''TSEV.......===========MU TREBUEM SOZDANIIA GOSUDARSTVENNUX FONDOV V TOM CHISLE FINANSIRUIUSHIX OCHEN'' BOL''NUX LIUDEI NUSHDAIUSHIXSIA V DOROGOSTOIASHEM LECHENII.......POCHEMU V NASHEM SHESTOKOM MIRE BOL''NUE LIUDI===V TOM CHISLE DETI DOLSHNU PROSIT'' O POMOSHI VUPRASHUVAT'' DEN''GI U PROSTUX TRUSHENNIKOV XAOTICHNO NESISTEMNO POMOGAIUSHIM NESCHASTNUM ZABOLEVSHUM LIUDIAM........========MU TREBUEM SOZDANIIA SISTEMNOI STABIL''NOI POMOSHI VSEM LIUDIAM NUSHDAIUSHIXSIA V DOROGOSTOIASHEM LECHENII......ZA SHANS VUSHUT'' BOL''NUE PLATIAT'' OGROMNUE DEN''GI.....=======MU TREBUEM POSTEPENNOGO POETAPNOGO DOSTISHENIIA ABSOLIUTNO BESPLATNOGO LECHENIIA I POLUCHENIIA OBRAZOVANIIA DLIA VSEX GRASHDAN VO VSEX 200=AX STRANAX.......