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Главная Новости Мир Великобритания В британском городе произошел взрыв: почему гражданам приказали не открывать окна
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В британском городе произошел взрыв: почему гражданам приказали не открывать окна

Огромный шлейф дыма можно увидеть за 27 миль

сегодня, 17:25
Автор:

Козлова Альбіна

В Великобритании в одном из городов произошел взрыв и разгорелся масштабный пожар около 10:30. Об этом сообщает издание Sky News.

В британском городе произошел взрыв: почему гражданам приказали не открывать окна

В городе случился взрыв и разгорелся пожар, фото Twitter

Известно, что взрыв прогремел в промышленном районе Уорвикшира, где расположено предприятие по производству пластмасс. Впрочем, что именно горит до сих пор неизвестно. Предполагается, что пожар вспыхнул на предприятии.

Полицейские перекрыли дороги в город и оцепили территорию вблизи эпицентра событий. Из близлежащих зданий эвакуировали людей. На место выехало несколько бригад пожарных. Сообщается, что пожарные службы работают над тушением пожара на промышленной собственности на улице Джуно Драйв.

Депутат от местной лейбористской партии Мэтт Вестерн написал в Twitter, что пожар на заводе на Джуно-драйв всколыхнул город до глубины души. Пожарные пока что сдерживают пламя, написал депутат.


В британском городе произошел взрыв: почему гражданам приказали не открывать окна - фото 2
В британском городе произошел взрыв: почему гражданам приказали не открывать окна - фото 3
В британском городе произошел взрыв: почему гражданам приказали не открывать окна - фото 4
В британском городе произошел взрыв: почему гражданам приказали не открывать окна - фото 5


Жертв нет, однако на месте дежурят две бригады "скорой помощи" и группа реагирования на опасные зоны.

Также представители учреждения Общественное здоровье Англии рекомендуют горожанам, которые находятся в радиусе 70 километров от места происшествия держать окна и двери закрытыми, избегать вдыхания дыма и оставаться дома. Автомобилистам советуют держать окна закрытыми, выключать кондиционер и держать вентиляционные отверстия закрытыми.

Существуют опасения, что дым может быть токсичным, поскольку свидетели говорят, что видели людей, которых тошнило после того, как они вдохнули дым.

Очевидцы говорят, что от ударной волны даже попадали, а огонь распространялся очень быстро. На видео зафиксировали, что с неба падают в обуглени грудки, похожие на полистирол.

Также сообщается, что огромный шлейф дыма можно увидеть за 27 миль в аэропорту Бирмингема. Причина пожара до сих пор неизвестна.

Как писал портал "Комментарии", в Казахстане в результате взрыва на складах воинской части погибли люди.


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Источник: https://news.sky.com/story/leamington-spa-fire-evacuations-amid-fears-huge-blaze-on-industrial-estate-could-involve-chemicals-12392087
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