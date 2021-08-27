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Главная Новости Мир Азия В Казахстане в результате взрыва на складах воинской части погибли люди (ВИДЕО)
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В Казахстане в результате взрыва на складах воинской части погибли люди (ВИДЕО)

Причины пожара выясняет оперативно-следственная группа

сегодня, 11:46
Автор:

Денис Подставной

В Казахстане во время ликвидации возгораний на складе одной из воинских частей погибли люди. Об этом сообщил на брифинге министр обороны Казахстана Нурлан Ермекбаев, пишет Корреспондент. 

В Казахстане в результате взрыва на складах воинской части погибли люди (ВИДЕО)

Взрывы на складах воинской части в Казахстане Фото: haqqin.az.

В Жамбылской области, что на юге страны, во время ликвидации последствий пожара на складе воинской части погибли четверо военнослужащих.

На данный момент точные причины возникновения возгорания устанавливаются. Не исключаются различные причины, такие как нарушение требований безопасности, самовозгорание или химическая реакция. Также не исключается умышленный поджег и диверсия. 

Сообщается, что радиус разлета осколков в результате взрыва составил до двух километров.

Причины выясняет оперативно-следственная группа.

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что в Казахстане на территории воинской части прогремел мощный взрыв. Инцидент произошел вчера, в Байзакском районе Жамбылской области. Во второй половине дня на территории части произошло возгорание, которое привело к взрывам неустановленных предметов. Для ликвидации пожаров были привлечены пожарные команды части со спецмашинами. В Сети появилось видео, на котором запечатлен момент взрыва. Подробно об этом читайте в нашем материале. 

Также портал "Комментарии" информировал о том, что в Болгарии на складе со взрывчатыми материалами старейшего оружейного завода страны произошел пожар. В результате инцидента погиб один из сотрудников предприятия, еще одному удалось спастись. По предварительной информации, пламя охватило склад с готовой продукцией, размеры которого составляют около 160 квадратных метров. На данный момент устанавливаются причины пожара. Подробнее об этом читайте в нашей статье. 


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Источник: https://korrespondent.net/world/4391171-vzryvy-na-skladakh-v-kazakhstane-pohybly-chetyre-cheloveka
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