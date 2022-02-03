В Лондоне из-за ветра чуть не опрокинулся самолет с пассажирами (ВИДЕО)



















На аэродроме столицы Великобритании чуть не попал в катастрофу самолет Airbus A321neo с пассажирами на борту, принадлежащий компании British Airways. Он как раз заходил на посадку. Видеоролик с этого события опубликован на YouTube канале Big Jet TV.

Самолет чуть не опрокинулся (фото из открытых источников)

Прилетевший из Абердина воздушный лайнер был вынужден приостановить посадку из-за порывов сильного ветра.

Воздушное судно сильно раскачивало в то время, когда оно приземлялось. Когда самолет мчался взлетно-посадочной полосой, то сделал резкий наклон на левое крыло и чуть не тронул полосу хвостом. Пилоты выровняли борт и взлетели на второй круг.

По информации The Guardian, представители компании British Airways сообщили, что со второй попытки самолет зашел на посадку успешно. Высадка экипажа и пассажиров произошла по обычному режиму.

Как отметили в авиационной компании, их пилотов хорошо учат, чтобы они могли справиться с разными трудностями, в частности, это — экстремальные погодные условия.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что в Доминиканской Республике потерпел крушение самолет . В Доминикане произошла авиакатастрофа. Как стало известно, инцидент произошел недалеко от столицы Доминиканской Республики, города Санто-Доминго. По информации СМИ, легкомоторный самолет, направлявшийся в город Орландо (США). Сообщается, что через 14 минут после взлета из аэропорта Лас-Америкас пилоты пытались зайти на посадку, однако это не удалось, и воздушное судно упало. В материале говорится, что причиной этих маневров стали технические неполадки самолета. В результате авиакатастрофы погибли девять человек.





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