В Лондоне нашли учительницу мертвой в парке: в полиции говорят об убийстве

BTC/USD
43251.81
ETH/USD
3053.67
LTC/USD
160.08
USD/UAH
26.85
EUR/UAH
31.50
RUB/UAH
0.38
Рубрики
МЕНЮ
Козлова Альбіна
Полиция расследует убийство женщины, фото из открытых источников
В английском парке, в кустах, нашли тело молодой учительницы с признаками насильственной смерти. Об этом сообщает BBC News.
Личность убитой возле общественного центра в Лондоне установила полиция. Известно, что это 28-летняя Сабина Несси. Трагедия произошла неподалеку общественного центра OneSpace в Катор-парке в Кидбруке 18 сентября. По данным полиции, на 28-летнюю женщину напали в пятницу около 20:30 по местному времени.
Полицейские сначала задержали 40-летнего мужчину по подозрению в убийстве. Однако затем задержанного отпустили. Полиция сообщила, что вскрытие тела погибшей не дало ответов на вопросы о том, как произошло убийство. Теперь будут проведены дополнительные тесты на теле для установления причины смерти.
Погибшая работала учителем в начальной школе Rushey Green в Льюишеми. Там о ней говорят, что женщина была блестящим учителем. Администрация заведения и ученики расстроены смертью учительницы.
По словам директора школы Лизы Уильямс, Сабина была хорошая, заботливая и совершенно предана своим ученикам. У женщины было так много планов и мечтаний. Известно, что у убитой есть еще три сестры, ее отец работает шеф-поваром индийского ресторана.Сейчас детективы ищут свидетелей происшествия и собирают сведения для установления личности подозреваемого. Инспекторы полиции просят местных жителей сообщить видели ли они как кто-то лежал или подозрительно вел себя, бежал с территории парка.
Портал "Комментарии" сообщал, что в Великобритании домашняя собака растерзала ребенка. Сообщается, что девятилетний мальчик находился в парке развлечений вместе со своей матерью и ее подругой. Последняя арендовала там вагончик и привязала к нему свою собаку. В вечер трагедии все взрослые вышли из вагончика и мальчик остался один с собакой.
На фото покойная Сабина Несси.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обсуждения
Новости