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В Лондоне нашли учительницу мертвой в парке: в полиции говорят об убийстве

Полиция Лондона ищет свидетелей убийства учительницы

сегодня, 14:30
Автор:

Козлова Альбіна

В Лондоне нашли учительницу мертвой в парке: в полиции говорят об убийстве

Полиция расследует убийство женщины, фото из открытых источников

В английском парке, в кустах, нашли тело молодой учительницы с признаками насильственной смерти. Об этом сообщает BBC News.

Личность убитой возле общественного центра в Лондоне установила полиция. Известно, что это 28-летняя Сабина Несси. Трагедия произошла неподалеку общественного центра OneSpace в Катор-парке в Кидбруке 18 сентября. По данным полиции, на 28-летнюю женщину напали в пятницу около 20:30 по местному времени.

Полицейские сначала задержали 40-летнего мужчину по подозрению в убийстве. Однако затем задержанного отпустили. Полиция сообщила, что вскрытие тела погибшей не дало ответов на вопросы о том, как произошло убийство. Теперь будут проведены дополнительные тесты на теле для установления причины смерти.

Погибшая работала учителем в начальной школе Rushey Green в Льюишеми. Там о ней говорят, что женщина была блестящим учителем. Администрация заведения и ученики расстроены смертью учительницы.

По словам директора школы Лизы Уильямс, Сабина была хорошая, заботливая и совершенно предана своим ученикам. У женщины было так много планов и мечтаний. Известно, что у убитой есть еще три сестры, ее отец работает шеф-поваром индийского ресторана.

Сейчас детективы ищут свидетелей происшествия и собирают сведения для установления личности подозреваемого. Инспекторы полиции просят местных жителей сообщить видели ли они как кто-то лежал или подозрительно вел себя, бежал с территории парка.

Портал "Комментарии" сообщал, что в Великобритании домашняя собака растерзала ребенка. Сообщается, что девятилетний мальчик находился в парке развлечений вместе со своей матерью и ее подругой. Последняя арендовала там вагончик и привязала к нему свою собаку. В вечер трагедии все взрослые вышли из вагончика и мальчик остался один с собакой.

На фото покойная Сабина Несси.

В Лондоне нашли учительницу мертвой в парке: в полиции говорят об убийстве - фото 2


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Источник: https://www.bbc.com/news/uk-england-london-58631097
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