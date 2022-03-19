В Лондоне назвали тех, кто позволил Путину развязать войну против Украины

Запад, который потерял бдительность после Холодной войны, а также российские олигархи, которые начали заигрывать с авторитарным режимом, привели к тому, что Путин развязал войну против Украины. Как передает портал "Комментарии", такое мнение в интервью рейтинговому изданию "The Times" высказала глава МИД Британии Лиз Трасс.

Лиз Трасс. Фото: из открытых источников

Глава МИД Великобритании отметила, что сегодня руки президента РФ Путина в крови. И именно российские олигархи позволили путинскому режиму начать все эти зверства.

Говоря об одном из самых известных российских олигархов в Великобритании Романе Абрамовиче Лиз Трасс отметила, что скорее всего тот уже никогда не сможет вернуться в Лондон, который считал своим домом.

По словам Лиз Трасс, весь цивилизованный мир должен вынести урок из сложившейся ситуации, ведь теперь становится понятно, что после Холодной войны было сделано недостаточно для того, чтобы случившееся не произошло. Не было задействовано максимум усилий для сдерживания России.

Глава МИД Британии считает, что Запад начал терять бдительность в годы премьерства Тони Блэра. Были моменты, которые требовали от Запада более жесткой и взвешенной реакции, но такой не было, потому что никто не воспринимал всерьез то, что задумал Путин.

Трасс подчеркнула, никто больше не должен вести разговор о том, что с авторитарными режимами можно найти общий язык, ставя на первое место торговлю и экономический рост. Сегодня сложилось так, что за дешевую нефть, электронику и дешевые товары миру приходится расплачиваться свободой и безопасностью.

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