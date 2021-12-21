В Лондоне объявили чрезвычайное положение из-за Omicron

Мэр Лондона Садик Хан объявил в столице Великобритании чрезвычайное положение. Решение было принято в связи с ростом количества случаев заболевания новым штаммом коронавирусной болезни Omicron. Об этом сообщается в Sky News. По словам Садика Хана, решению о введении чрезвычайного положения в Лондоне предшествовал большой всплеск заболеваемости COVID-19.

Omicron - фото из открытых источников

“За последние 24 часа у нас было самое большое количество новых случаев с начала пандемии – более 26 000”, – сказал он.

В настоящее время Великобритания лидирует по количеству новых случаев заболевания COVID-19. В последнюю неделю в стране ежедневно фиксируют более 80 тысяч заражений коронавируса. Omicron обнаружен уже в более чем 90 странах мира. Возможные последствия циркуляции и доминирования нового штамма коронавирусной болезни не обнаружены, заявили в Министерстве здравоохранения Украины.

Напомним, штамм коронавируса Omicron распространяется быстрее, чем штамм Delta, и вызывает инфекции у людей, которые уже вакцинированы или выздоровели от болезни COVID-19. Такое заявление сделал глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в понедельник, 20 декабря. Об этом сообщает Reuters. "Сейчас есть доказательства того, что Omicron распространяется гораздо быстрее, чем вариант Delta. И более вероятно, что люди, вакцинированные или выздоровевшие от COVID-19, могут заразиться или повторно", — сказал генеральный директор ВОЗ Тедрос Адхан Гебрейесус на брифинге для журналистов, состоявшемся в ее новом здании штаб-квартиры.

Компания Moderna заявила, что бустерная доза вакцины против COVID-19 защищает от быстрого распространения варианта Omicron. Производитель вакцины сказал, что решение сосредоточиться на текущей вакцине, мРНК-1273, отчасти было обусловлено тем, как быстро распространяется недавно открытый штамм.

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