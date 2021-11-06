В Лондоне протест антиваксеров завершился нападением на полицию

Вчера в Лондоне прошли протесты противников вакцинации. Они закончились нападениями и столкновениями с полицейскими. Восемь из полицейских получили ранения. Арестованы 12 антивакцинаторов. Об этом сообщает BBC.

Полиция арестовала митингующих (фото из открытых источников)

Мероприятие, которое называлось празднование "Ночи Гая Фокса" собрало в центре столицы страны сотни антиваксеров. Они были в масках. Во время протеста подожгли чучело руководителя правительства Великобритании Бориса Джонсона. На площади Парламента демонстранты напали на полицейских. Протестующие держали в руках плакаты с написанными на них протестами, осуждающими карантинные меры. Еще они зажигали фейерверки и использовали другие протестующие меры неповиновения.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что в Лондоне арестовали 60 человек за нападения на полицейских в ходе протеста . По словам репортера Sky News, протестующие запускали сигнальные ракеты. В Лондоне арестовали 60 человек в ходе жестких столкновений с полицией во время протеста против карантинных ограничений. Как сообщает репортер Sky News на месте происшествия, демонстранты запускали сигнальные ракеты и "красный огонь". Сотни демонстрантов прошли маршем сегодня, 28 ноября, по городу возле Оксфорд-стрит, скандируя "свобода", при этом некоторые несли плакаты с надписями "не следует контролировать нас" и "больше никаких ограничений". Репортер Sky News Айвор Беннетт сказал, что между полицией и некоторыми протестующими произошли "достаточно жестокие, агрессивные столкновения". В Сети появились и другие видео, на которых полицейские "скручивают" на протестующих.

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