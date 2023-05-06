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В Лондоне состоялась коронация Чарльза ІІІ. Зеленский поздравил монарха тоже

Чарльз III официально стал королем Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии.

сегодня, 20:50
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Автор:

Белоокая Ира

Король Чарльз III и королева Камилла приехали в карете на свою коронацию в Вестминстерское аббатство, пишут "Комментарии" . Церемония проходила в Вестминстерском Аббатстве, после этого процессия отправилась в Букингемский дворец.

В Лондоне состоялась коронация Чарльза ІІІ. Зеленский поздравил монарха тоже

В Лондоне состоялась коронация Чарльза ІІІ. Это первая коронация британского монарха за последние 70 лет



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Из Букингемского дворца, куда Чарльз и Камиллы прибыли накануне, они отправились в Вестминстерское аббатство на карете Diamond Jubilee, созданной в 2012 году специально к бриллиантовому юбилею правления королевы Елизаветы II. Кульминацией церемонии стал выход короля с членами королевской семьи на знаменитый балкон Букингемского дворца.


Архиепископ Кентерберийский возложил 360-летнюю корону святого Эдуарда на главу монарха, а затем провозгласил: "Боже, храни короля!" С самого утра люди собирались в центре Лондона, чтобы найти удобное место для наблюдения за коронационной процессией.


Сегодня глава правительства Украины и первая леди Украины представляют наше государство в Соединенном Королевстве, где состоялась коронация Короля Чарльза III и Королевы Камилы. От имени всего украинского народа я поздравляю Их Величеств – настоящих друзей Украины – с этим историческим событием, которое начинает новую эпоху британской монархии. Желаю Королю Чарльзу III долгих лет успешного правления, а народу Соединенного Королевства – процветанию и совместным с нами победам", — сказал президент Владимир Зеленский в видеообращении.


По словам Зеленского, для него было честью встретиться лично с Его Величеством в Лондоне, и помнит разговор, искреннюю эмоцию к Украине и украинцам.


"И спасибо за поддержку! Спасибо всем британцам! Спасибо каждому и каждой, кто помогает защищать жизнь и свободу! Слава всем нашим воинам, которые сейчас в бою! Слава нашему прекрасному народу!" – завершил украинский президент.


После начала службы в аббатстве монарх традиционно представлен народу, дал клятву, прошел этапы помазания и инвеституры, таким образом и происходит восхождение на престол.

В Лондоне состоялась коронация Чарльза ІІІ. Зеленский поздравил монарха тоже - фото 2


Коронация – символическое событие, формально подтверждающее права монарха и утверждающее его обязательства перед народом и, скажем так, "мандат от Всевышнего". Основные элементы коронации не изменились с 973 года, когда Cв. Дунстан (тогда просто архиепископ Кентерберийский) короновал в Батском аббатстве короля Англии Эдгара Миролюбного. Это он придумал основные элементы церемонии.

Как писали "Комментарии", Елена Зеленская накануне прибыла в Лондон на церемонию коронации Чарльза ІІІ.




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