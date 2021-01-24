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В Лондоне в здании парламента Британии сработала "пожарка": подробности

Над дворцом поднялся столб черного дыма

сегодня, 16:56
Автор:

Любовь Блажко

В центре Лондона 24 января сработала пожарная сигнализация в здании Вестминстерского дворца, где находится британский парламент. В Сети опубликовали видео, написав, что над дворцом виднелся дым. Об этом пишет издание Еxpress.

В Лондоне в здании парламента Британии сработала "пожарка": подробности

Фото: Вестминтерский дворец (Pixabay)

Сообщается, что сначала сработала пожарная тревога, а затем из знаменитой достопримечательности начал выходить дым. В ролике, который сняли очевидцы, также можно услышать звуки пожарной сигнализации. Тем не менее, пламени нет. 

Спасатели отметили, что по их прибытию на место ЧП возгорания они не обнаружили, однако причину, по которой сработала пожарная тревога, установить им пока не удалось. 

В материале издания также сообщается, что это случилось всего через пару дней после того, как депутатам британского парламента сказали, что им на некоторое время придется съехать, чтобы работники могли сделать в дворце ремонт. 

Как сообщало издание "Комментарии", пожар в доме престарелых в Харькове. По предварительным данным, на момент возгорания в доме находилось 33 пожилых человека. На данный момент уже известно о 15 погибших и 5 пострадавших.

Зеленский поручил Кабмину немедленно разобраться в ситуации и создать Государственную комиссию для выяснения причин трагедии и наработки механизмов, которые помогут избежать подобного в будущем.



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Источник: https://www.express.co.uk/news/uk/1388297/London-news-Westminster-fire-Houses-of-Parliament-latest-updates-smoke-emergency-services
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