В Лондоне вооруженный мужчина резал пассажиров автобуса

В столице Великобритании вооруженный мужчина напал на пассажиров автобуса. Об этом сообщает издание Daily Express.

Полиция в Лондоне. Фото: Reuters

Как стало известно, инцидент произошел вчера ночью, 19 октября в городе Лондон. Сообщается, что злоумышленник вооруженный ножом напал на пассажиров автобуса.

В результате происшествия ранения получили три человека. Они получили ранения различной степени тяжести и были госпитализированы прибывшими на место событий медиками. Один из пострадавших находится в критическом состоянии.

Сотрудникам правоохранительных органов удалось задержать правонарушителя. Им оказался 34-летний местный житель.

Из-за инцидента станция метро, которая находится рядом, была временно закрыта. Устанавливаются мотивы преступления.

Напомним, ранее сайт "Комментарии" информировал о том, что в Японии "корабли-призраки" поднимаются со дна. Более двух десятков потопленных японских судов поднялись на берег Иводзимы. Корабли затонули во время Второй мировой войны. Обломки поднялись со дня из-за сейсмической активности, которая образовалась в результате извержения вулкана под названием Сурибати.

Также портал "Комментарии" сообщал о том, что в Винницкой области судили мужчину, который издевался над несовершеннолетней односельчанкой. Злоумышленник закрыл её у себя дома и начал совершать развратные действия. О случившемся узнали правоохранители. Стражам порядка удалось задержать подозреваемого. На суде мужчина не признал своей вины. Согласно результатам экспертизы, пострадавшая страдала от нарушения интеллектуального развития.

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