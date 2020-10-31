В лондонском соборе отпели кошку - любимицу прихожан, которая жила в нем 12 лет

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Дмитрий Симоненко
В
Саутваркском соборе в Лондоне в среду, 28 октября, отслужили панихиду по кошке,
которая в течение 12 лет жила в храме и была всеобщей любимицей. Об этом
сообщает The Guardian.
Фото: Bridget Davey/SWNS.COM
Известно, что
кошка по кличке Доркинс Манификэт (Doorkins Magnificat) в 2008 году поселилась
в Саутваркском соборе в Лондоне и обрела знаменитость, покорив сердца
духовенства, прихожан и туристов.
Часть
прихожан и пользователей Интернета были возмущены фактом попрания католических
ценностей.
Прихожане и
священники рассказали, что Доркинс любила спать рядом с теплой трубой под
каменными сиденьями алтаря, а также на подушке во дворе консистории. Каждое
Рождество она гнездовалась на соломе вертепа в соборе.
Когда собор посетила
королева, Доркинс, пожалуй, единственная, кто не оценил событие по
заслугам – она лишь приоткрыла глаза и снова заснула.
Кроме того, Доркинс
имела собственный аккаунт в Twitter с более чем 6 000 подписчиков.
Во время
террористической атаки на Лондонском мосту в июне 2017 года, когда собор был
заблокирован на несколько дней, ее выгнали. Вскоре она вернулась и больше не
покидала стен храма. Но состояние ее здоровья, возможно на фоне стресса, стало
ухудшаться — появились проблемы с почками, она начала терять слух и ослепла.
Она умерла 30 сентября на руках у сотрудника церкви Пола Тиммса.
Прощальную литургию, посвященную Доркинс, смогли посетить не более 30-ти человек из-за карантинных ограничений, однако церемония транслировалась онлайн.
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