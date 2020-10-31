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Главная Новости Мир Великобритания В лондонском соборе отпели кошку - любимицу прихожан, которая жила в нем 12 лет
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В лондонском соборе отпели кошку - любимицу прихожан, которая жила в нем 12 лет

Теперь ее прах покоится в деревянной шкатулке к маленькой могиле у стены собора

сегодня, 00:20
Автор:

Дмитрий Симоненко

В Саутваркском соборе в Лондоне в среду, 28 октября, отслужили панихиду по кошке, которая в течение 12 лет жила в храме и была всеобщей любимицей. Об этом сообщает The Guardian.

В лондонском соборе отпели кошку - любимицу прихожан, которая жила в нем 12 лет

Фото: Bridget Davey/SWNS.COM

Известно, что кошка по кличке Доркинс Манификэт (Doorkins Magnificat) в 2008 году поселилась в Саутваркском соборе в Лондоне и обрела знаменитость, покорив сердца духовенства, прихожан и туристов.

Часть прихожан и пользователей Интернета были возмущены фактом попрания католических ценностей.

"Это шутка? Я очень на это надеюсь. В противном случае это было бы крайне нечувствительно к семьям погибших и тем, кто их обслуживает на Северо-Западе в рамках региональных ограничений по коронавирусу", – написал в Twitter Филип Норт, епископ Бернли.

Однако, один из священников собора Эндрю Нанн оправдал действия духовенства: "Она попала сюда, она пришла к нам, и мы приветствовали ее. Люди пришли к выводу, что если эта маленькая кошечка приветствуется здесь, то, может быть, и нам тоже будут рады", – сказал Нанн.

Прихожане и священники рассказали, что Доркинс любила спать рядом с теплой трубой под каменными сиденьями алтаря, а также на подушке во дворе консистории. Каждое Рождество она гнездовалась на соломе вертепа в соборе.

Когда собор посетила королева, Доркинс, пожалуй, единственная, кто не оценил событие по заслугам – она лишь приоткрыла глаза и снова заснула.

 Вскоре после появления в соборе, кошка стала своеобразным символом храма – ее изображали на открытках, чашках, магнитах и других сувенирах наряду с изображением собора.

Кроме того, Доркинс имела собственный аккаунт в Twitter с более чем 6 000 подписчиков.

Во время террористической атаки на Лондонском мосту в июне 2017 года, когда собор был заблокирован на несколько дней, ее выгнали. Вскоре она вернулась и больше не покидала стен храма. Но состояние ее здоровья, возможно на фоне стресса, стало ухудшаться — появились проблемы с почками, она начала терять слух и ослепла. Она умерла 30 сентября на руках у сотрудника церкви Пола Тиммса.

Прощальную литургию, посвященную  Доркинс, смогли посетить не более 30-ти человек из-за карантинных ограничений, однако церемония транслировалась онлайн.



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