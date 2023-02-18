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В Минобороны Великобритании оценили, как идет большое наступление России

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что "большое" наступление РФ продвигается "на метры, а не километры"

сегодня, 08:12
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Автор:

Кравцев Сергей

То, на что оказалась способна Россия 24 февраля 2022 года точно не повторится в феврале 2023 года. У России нет ни столько сил, ни, тем более, столько техники и ресурсов, чтобы говорить о масштабной мощной атаке российских войск сразу с нескольких направлений. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет газета "Financial Times", которая цитирует заявление министра обороны Великобритании Бена Уоллеса в кулуарах Мюнхенской конференции по безопасности.

В Минобороны Великобритании оценили, как идет большое наступление России

Бен Уоллес. Фото: Getty Images

Министр отметил, пока самое большое достижение России – это серия пробных атак вдоль линии фронта с участием мобилизованных, которые привели к очень большим потерям.


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"На сегодня нет никаких подтверждений значительного, большого российского наступления. То, что мы увидели, – это продвижение на фронтах ценой тысяч жизней", – сказал Бен Уоллес.

При этом министр подчеркнул, что российская армия не демонстрирует желания отказаться от тактики "мясорубки" и изо всех сил пытается продолжать наступление. По его словам, "большое" наступление России продвигается "на метры, а не километры".

Уоллес также заявил, что западные союзники Украины "более чем когда-либо полны решимости" помочь ей дать отпор российским оккупантам.

Правда, добавил глава Минобороны Британии, до поставок истребителей, на которых настаивает Киев, еще далеко.

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Источник: https://www.ft.com/content/68946ac6-8ea2-4bed-ac2b-5d6c135db9dc
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