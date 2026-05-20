Великобритания предоставила бессрочное разрешение на импорт дизеля и авиакеросина, произведенных из российской нефти в третьих странах. Это решение не обошли вниманием в Раде.

Народный депутат Олег Дунда отметил, что это очень важная новость, поскольку она показывает реальное отношение государств. Политик объяснил причины и последствия решения и реальную политику европейских партнеров.

По его словам, в Британии экономический и политический кризис. Экономический кризис — из-за инфляции около 4%, очень низкие ожидания потребителей, что также влияет на экономику, рост цен на горючее (Британия имеет дефицит нефти на уровне 0,8-0,9 млн баррелей в сутки), дефицит финансирования оборонных расходов и падение количества рабочих мест, отметил нардеп.

"Еще и кресло под Стармером шатается из-за провальных местных выборов. И при таких условиях правительство Британии решило спасать в первую очередь себя, не замечая никаких столетних соглашений и запретов относительно теневого флота РФ", — отметил он.

По словам политика, последствия очень просты:

решение о российском топливе правительству и британской экономике не поможет, потому что это так не работает. Нардеп охарактеризовал это решение как шаг отчаяния и истерики,

это решение показывает всем, что британское правительство слабо и не готово придерживаться собственных стратегических решений. Тот же Трамп, по словам политика, в следующий раз будет говорить Королю, что не надо его поучать, когда сама Британия делает то же самое,

это знак Москве, что Европа лишь страстно говорит, а в момент даже небольших проблем придерживается принципа: "каждый сам за себя".

"Я бы еще понимал, если бы это решение помогло Британии. Но нет. В связи с тем, что решение бессрочное, Британия не верит в способность Трампа что-либо изменить в Персидском заливе. И, конечно, ждем реакции нашего посла в Великобритании", — подытожил народный депутат.

