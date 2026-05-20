Велика Британія надала безстроковий дозвіл на імпорт дизеля та авіакеросину, вироблених із російської нафти в третіх країнах. Це рішення не оминули увагою в Раді.

ВРУ. Фото портал "Коментарі"

Народний депутат Олег Дунда зазначив, що це дуже важлива новина, адже вона показує реальне ставлення держав. Політик пояснив причини й наслідки цього рішення і реальну політику європейських партнерів.

За його словами, у Британії економічна та політична кризи. Економічна криза — через інфляцію близько 4%, дуже низькі очікування споживачів, що також впливає на економіку, зростання цін на пальне (Британія має дефіцит нафти на рівні 0,8–0,9 млн барелів на добу), дефіцит фінансування оборонних витрат і падіння кількості робочих місць, зазначив нардеп.

“Ще й крісло під Стармером хитається через провальні місцеві вибори. І за таких умов уряд Британії вирішив рятувати насамперед себе, не помічаючи жодних столітніх угод і заборон щодо тіньового флоту РФ”, — зауважив він.

За словами політика, наслідки дуже прості:

рішення щодо російського палива уряду й британській економіці не допоможе, бо це так не працює. Нардеп схарактеризував це рішення, як крок відчаю і істерики,

це рішення показує всім, що британський уряд слабкий і не готовий дотримуватися власних стратегічних рішень. Той же Трамп, за словами політика, наступного разу казатиме Королю, що не треба його повчати, коли сама Британія робить те саме,

це знак Москві, що Європа лише палко промовляє, а в момент навіть невеликих негараздів дотримується принципу: “кожен сам за себе”.

“Я б ще розумів, якби це рішення допомогло Британії. Але ні. У зв’язку з тим, що рішення безстрокове, Британія не вірить у спроможність Трампа щось змінити в Перській затоці. І, звісно, чекаємо реакції нашого посла у Великій Британії”, — підсумував народний депутат.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що вказує на те, що Путін готується до завершенні війни в Україні.



