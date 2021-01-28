В сети появился фильм, запрещенный Елизаветой II к показу 50 лет назад - о чем он (Видео)

Недавно в сети появился фильм, который Британская королева Елизавета II тщательно скрывала от зрителей 52 года. Фильм называется "Королевская семья". Он создан телекомпанией Би-би-си в 1969 году.

В интернете появился фильм, запрещенный Елизаветой II. Фото: tripstoo.co.uk

Скрытая кинолента напоминает реалити-шоу "Семейки Кардашьян". В главных ролях — сама королева, принц Филипп и их дети. Главной целью шоу стало изображение королевской семьи в обычных бытовых условиях.

В фильме можно найти интересные сцены. Например, где Елизавета заходит в магазин со своим младшим сыном Эдвардом и покупает ему мороженое. Хотя считается, что члены монаршей семьи не носят с собой наличные.

Еще в одной сцене королева называет американского посла "гориллой".

Казалось бы это интересные, милые и смешные моменты, однако Елизавета II признала их слишком интимными и личными. Поэтому фильм был запрещен к показу.

Однако непонятным образом кинолента появилась на платформе YouTube. Впоследствии ее удалили. Но отдельные сцены успели разлететься по просторам интернета.





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