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В сети появился фильм, запрещенный Елизаветой II к показу 50 лет назад - о чем он (Видео)

В фильме изображается все, что скрывает королева Великобритании

сегодня, 21:55
Автор:

Кириєнко Анна

Недавно в сети появился фильм, который Британская королева Елизавета II тщательно скрывала от зрителей 52 года. Фильм называется "Королевская семья". Он создан телекомпанией Би-би-си в 1969 году.

В сети появился фильм, запрещенный Елизаветой II к показу 50 лет назад - о чем он (Видео)

В интернете появился фильм, запрещенный Елизаветой II. Фото: tripstoo.co.uk

Скрытая кинолента напоминает реалити-шоу "Семейки Кардашьян". В главных ролях — сама королева, принц Филипп и их дети. Главной целью шоу стало изображение королевской семьи в обычных бытовых условиях.

В фильме можно найти интересные сцены. Например, где Елизавета заходит в магазин со своим младшим сыном Эдвардом и покупает ему мороженое. Хотя считается, что члены монаршей семьи не носят с собой наличные.

Еще в одной сцене королева называет американского посла "гориллой".

Казалось бы это интересные, милые и смешные моменты, однако Елизавета II признала их слишком интимными и личными. Поэтому фильм был запрещен к показу.

Однако непонятным образом кинолента появилась на платформе YouTube. Впоследствии ее удалили. Но отдельные сцены успели разлететься по просторам интернета.


Напомним, что внучка британской королевы Елизаветы II и дочь принца Уильяма и Кейт Миддлтон Шарлотта рассказала, кем хочет стать, когда вырастет. Несмотря на то, что девочке всего пять лет, она уже уверена в своем выборе.

Девочка довольно заботливая и добрая. Она волнуется за окружение и желает помогать людям. Поэтому выбор именно этой профессии не удивил ни родителей, ни других людей, которые знают Шарлотту. Кем хочет стать маленькая принцесса, читайте в нашем материале.

Также сайт "Комментарии" рассказывает о пяти правилах долголетия королевы Елизаветы II.


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Источник: https://www.mirror.co.uk/tv/tv-news/royal-documentary-banned-50-years-23401828
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