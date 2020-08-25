В Школе Санты показали униформу для встречи Рождества в условиях карантина

В Великобритании школа Санта-Клаусов заранее начала подготовку к рождественским праздникам в условиях всемирного карантина. Дарить радость детям в следующей зимы с соблюдением социальной дистанции и в новых масках будут даже Санты. Об этом сообщает Reuters .

По словам представителей лондонской развлекательной компании Ministry of Fun, которая управляет "школой Санта-Клауса" уже 25 лет, они хотят сделать общение главного персонажа Рождества с детьми не только приятным, но и безопасным.

Фото: Ministry of Fun

Основатель и тренер "Школы Санта-Клауса" Джеймс Ловелл предложил своим "ученикам" соблюдать несколько правил.

Во-первых, это обязательное ношение фирменной маски Санты из красного бархата и отороченной белым мехом. Этот аксессуар стал для детей привычным за долгие месяцы пандемии, поэтому восприниматься будет абсолютно нормально.

Во-вторых, во время посещения резиденции Санта-Клауса посетителей будут заставлять соблюдать социальную дистанцию. Но это никак не повлияет на Рождественское чудо.

Подарки предлагают раздавать с помощью специальных бесконтактных санок, которые ребенок сможет тянуть к себе за веревку, избегая близкого контакта с Сантой.

Перед выходом на работу всем Сантам в обязательном порядке будут измерять температуру.

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