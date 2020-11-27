В Шотландии хотят снова провести референдум о независимости

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Ольга Чародий
Власти Шотландии
решили провести вторую попытку плебисцита
после того как шесть лет назад больше половины шотландцев на референдуме высказались против отсоединения
от Великобритании.
ФОТО: Из открытых источников
Об этом, как сообщает The Times.
По словам главы первого министра Шотландии Никола Стерджена, шанс
на новый референдум появился после избрания на 13 человек больше в парламент Великобритании
от представителей Шотландской национальной партии.
В следующем году в стране пройдут парламентские выборы, на
которых пророчат победу партии первого министра. Она же рассматривает это как
предоставление мандата на проведение повторного плебисцита.
Отметим, власти Шотландии стали еще больше говорить о референдуме на фоне коронавирусной инфекции и жесткого локдауна, который был введен недавно в стране и Brexit. Согласно опросам, независимость страны могут поддержать более половины шотландцев.
Ранее "Комментарии" сообщали, что Шотландия неделю назад ввела жесткий локдаун и тотальный запрет на пересечение границ. Любой, кто проигнорирует данный запрет, будет оштрафован.
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