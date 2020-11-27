В Шотландии хотят снова провести референдум о независимости

Власти Шотландии решили провести вторую попытку плебисцита после того как шесть лет назад больше половины шотландцев на референдуме высказались против отсоединения от Великобритании.

ФОТО: Из открытых источников

Об этом, как сообщает The Times.

По словам главы первого министра Шотландии Никола Стерджена, шанс на новый референдум появился после избрания на 13 человек больше в парламент Великобритании от представителей Шотландской национальной партии.

"Шотландия должна иметь возможность выбрать, становиться ли независимой", — сказала она.

В следующем году в стране пройдут парламентские выборы, на которых пророчат победу партии первого министра. Она же рассматривает это как предоставление мандата на проведение повторного плебисцита.

Отметим, власти Шотландии стали еще больше говорить о референдуме на фоне коронавирусной инфекции и жесткого локдауна, который был введен недавно в стране и Brexit. Согласно опросам, независимость страны могут поддержать более половины шотландцев.

Ранее "Комментарии" сообщали, что Шотландия неделю назад ввела жесткий локдаун и тотальный запрет на пересечение границ. Любой, кто проигнорирует данный запрет, будет оштрафован.





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