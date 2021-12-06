В туалетах Вестминстерского дворца найден кокаин

В здании английского парламента, в Вестминстерском дворце, обнаружили следы наркотических веществ, в частности, кокаина. Спикер Палаты общин сэр Линдси Хойл будет общаться с полицией Лондона по поводу обнаружения наркотиков в парламенте. В полицию поступило сообщение о том, что в одной из 12 проверенных туалетных комнат были обнаружены остатки кокаина. Об этом пишет The Mirror.

В Вестминстерском дворце нашли наркотики, фото из открытых источников

По словам спикера Палаты общин, позже кокаин обнаружили еще в нескольких туалетах Вестминстерского дворца. К осмотру дворца хотят привлечь собак, которые научены обнаруживать наркотики. Спикер подчеркнул, что употреблявшие в помещении наркотики должны быть наказаны и санкции будут серьезными.



Премьер-министр Борис Джонсон планирует увеличить финансирование для помощи лечащимся наркозависимым. Средства будут перечислены местным органам власти. Планируется также усилить меры по борьбе с употреблением наркотиков, вероятно, у больных будут забирать паспорта и водительские права.

Ранее в правительстве Великобритании говорили, что стремятся создать новое подразделение для борьбы с зависимыми, ведь многие заранее умирают. Согласно исследованиям Независимого обзора наркотиков Кэрол Блэк, по состоянию на 2020 год, в Англии насчитывалось 300 000 потребителей опиатов или крэков и около миллиона человек потребляли кокаин.

В стране увеличилась смертность от отравления наркотиками почти на 80% с 2012 года. Согласно данным, рынок незаконных наркотиков в Великобритании оценивается в 9,4 млрд фунтов стерлингов в год.

Как сообщал портал "Комментарии", результаты исследования показали, в какой стране граждане напиваются чаще.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!