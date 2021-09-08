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Главная Новости Мир Великобритания В Великобритании 75% граждан полностью вакцинированы против коронавируса
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В Великобритании 75% граждан полностью вакцинированы против коронавируса

За последние сутки прививки сделали 22,7 тысячи человек

сегодня, 01:37
Автор:

Ольга Чародий

75% граждан Великобритании полностью вакцинированы против коронавируса. В стране сделали более 91 млн щеплень. Об этом сообщает британское издание The Guardian.

В Великобритании 75% граждан полностью вакцинированы против коронавируса

Вакцинация - фото из открытых источников

В понедельник, 6 сентября, стало известно о том, что в стране было введено 91827000 909 вакцин против коронавируса. За последние сутки прививки сделали 22,7 тысячи человек. Также стало известно, что четверо из пяти британцев в возрасте от 16 лет полностью вакцинированы против коронавируса. В частности, в Уэльсе уровень вакцинации населения высокий — 84,1%.

Ранее министерство здравоохранения Великобритании накануне отмены COVID-ограничений рекомендовало каждому взрослому британцу сделать первую прививку против коронавируса.

Правительство Великобритании планирует продолжить карантинные ограничения, введенные из-за пандемии коронавируса COVID-19, на шесть месяцев.

Напомним, главный санитарный врач Украины Игорь Кузин прогнозирует, что в ближайшее время Украину ожидает переход в "желтую зону". Вероятный локдаун следует ожидать не раньше ноября, считает он. Какие риски власти следует учесть? Какие недочеты исправить? Как правильно выстроить коммуникацию с населением в целом, с бизнесом в частности? Ответы на эти вопросы, портал "Комментарии" искал вместе с экспертами. Меры по зонам – это фикция, демонстрация показательной активности без реальных результатов Инфекционист, стратегический консультант, директор Revival Institute for Future Вадим Аристов считает заявления о смене "цветных" режимов – показательными, нерабочими мерами.

Заявление, что локдаун будет не раньше ноября, следует читать как намерения всеми способами его отсрочивать и стараться не вводить. Это скажется на показателях летальности и росте избыточной смертности, прогнозирует Вадим Аристов.




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Источник: https://www.theguardian.com/world/live/2021/sep/07/coronavirus-live-news-chile-approves-sinovac-for-children-six-and-older-vietnam-jails-man-who-breached-quarantine?page=with:block-6137963e8f0894f4f48b3917#block-6137963e8f0894f4f48b3917
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