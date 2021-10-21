В Великобритании будут добывать золото из электроники

В Уэльсе построят новый завод, чтобы перерабатывать старую технику и электронику. Это не только будет решать проблему с мусором, но и приносить прибыль. Ведь ученые выяснили как добывать золото и драгоценные металлы с мобильных телефонов, ноутбуков. Идея построить завод принадлежит британскому королевскому монетному двору. Об этом сообщает Reuters.

Королевский монетный двор запустит завод, фото из открытых источников

Завод, который построят, будет перерабатывать сотни килограммов старой техники для добычи оттуда золота и других драгоценных металлов. Такие металлы используют для плат и других деталей из-за их высокой проводимости.

К проекту подключились предприниматели из Канады. В компании Excir есть технология, которая с помощью химических растворов вымывает золото и серебро с печатных плат. Технология работает без нагревания, она пока тестируется. С помощью инновационного метода можно будет получить чистое золото 999,9 пробы. Кроме золота с плат будут добывать палладий, медь и серебро.



Представитель королевского монетного двора Шон Миллард, директор по развитию, отметил, что завод будет обрабатывать сотни тонн старой техники, добывая оттуда килограммы ценных металлов.

По подсчетам экспертов, в течение 2021 года было выброшено компонентов телефонов и ноутбуков более чем 57 млн тонн. Человечество все больше выбрасывает электроники и за 9 лет может собраться много тонн телефонов и старой техники.

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