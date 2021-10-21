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В Великобритании будут добывать золото из электроники

Из плат будут добывать палладий, медь и серебро

сегодня, 16:40
Автор:

Козлова Альбіна

В Уэльсе построят новый завод, чтобы перерабатывать старую технику и электронику. Это не только будет решать проблему с мусором, но и приносить прибыль. Ведь ученые выяснили как добывать золото и драгоценные металлы с мобильных телефонов, ноутбуков. Идея построить завод принадлежит британскому королевскому монетному двору. Об этом сообщает Reuters.

В Великобритании будут добывать золото из электроники

Королевский монетный двор запустит завод, фото из открытых источников

Завод, который построят, будет перерабатывать сотни килограммов старой техники для добычи оттуда золота и других драгоценных металлов. Такие металлы используют для плат и других деталей из-за их высокой проводимости.

К проекту подключились предприниматели из Канады. В компании Excir есть технология, которая с помощью химических растворов вымывает золото и серебро с печатных плат. Технология работает без нагревания, она пока тестируется. С помощью инновационного метода можно будет получить чистое золото 999,9 пробы. Кроме золота с плат будут добывать палладий, медь и серебро.

Представитель королевского монетного двора Шон Миллард, директор по развитию, отметил, что завод будет обрабатывать сотни тонн старой техники, добывая оттуда килограммы ценных металлов.

По подсчетам экспертов, в течение 2021 года было выброшено компонентов телефонов и ноутбуков более чем 57 млн тонн. Человечество все больше выбрасывает электроники и за 9 лет может собраться много тонн телефонов и старой техники.

Как сообщал портал "Комментарии", Apple выпустили новую версию AirPods. Новинка была представлена на второй осенней презентации компании. В ходе прямой трансляции стало известно о новом дизайне и возможности гаджета.

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Источник: https://www.reuters.com/world/uk/britains-royal-mint-extract-gold-discarded-electronics-2021-10-19/
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