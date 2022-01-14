В Великобритании энергокомпания советовала обниматься с животными, чтобы не замерзнуть

Один из крупнейших британских поставщиков энергии извинился после того, как посоветовал клиентам прижимать к себе домашних животных и есть больше имбиря. Об этом сообщает международное агентство CNN. В блоге энергетической компании Ovo Energy был опубликован ряд советов, как не мерзнуть дома этой зимой. Британцам советовали обнимать домашних животных, больше двигаться, крутить обруч, убирать в доме, прыгать на месте, есть больше имбиря, пить много жидкости и даже оставлять духовку открытой после приготовления пищи. За эти советы их раскритиковали как клиенты, так и местные власти, назвав это совершенно неуместным "в то время, когда некоторым людям приходится выбирать между отоплением и покупкой еды".

Животные - фото из отрытых источников

Британская энергетическая компания Ovo Energy извинилась относительно советов обнимать животных, чтобы сэкономить на отоплении.

“Мы понимаем, что ситуация для многих наших клиентов этой зимой будет сложной. Мы работаем над тем, чтобы найти эффективные решения для приближения энергетического кризиса и признаем, что наши советы не принесли пользу”, – говорится в заявлении Ovo Energy.

Более 20 энергетических компаний Великобритании уже объявили о банкротстве из-за рекордно высокой цены на газ — в декабре 2021 года она впервые в истории преодолела отметку в 2000 долларов за кубометр.

Напомним, у всех есть любимые игрушки. Животные — не исключение, ведь когда вы идете на работу, игрушка — единственный друг, который спасает вашего любимца от скуки. Поэтому, предлагаем посмотреть забавные фотографии животных с их обожаемыми игрушками. Владельцу домашнего животного очень важно подарить своему любимцу игрушку, иначе котик или собака сделает игрушкой все, что попадется ему под лапу: тапочки, мебель, туалетная бумага. Рассказываем также, кем стали дети знаменитостей. Известные и гениальные люди кроме состояния и изобретений, оставили после себя потомков. Чем они занимаются и планируют ли дети продолжать путь своих гениальных родителей, читайте в нашем материале.

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