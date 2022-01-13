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В Великобритании фотограф стал свидетелем редкого природного явления: как оно выглядело (ФОТО)

Необычная радуга имеет белый цвет и простирается сквозь туман

сегодня, 14:20
Автор:

Денис Подставной
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В Великобритании фотограф стал свидетелем редкого атмосферного явления. Об этом пишет издание Mirror. 

В Великобритании фотограф стал свидетелем редкого природного явления: как оно выглядело (ФОТО)

Фотограф. Фото: Pixelbay.com

На днях в Великобритании из-за утренней туманной погоды и морозов можно было наблюдать редкое явление. Его запечатлел местный архитектурный и интерьерный фотограф. В этот момент он фотографировал дом недалеко от города Бристоль. 

В отличие от обычной разноцветной радуги, туманная радуга имеет белый цвет и простирается сквозь туман. В материале отмечается, что это очень редкое явление, и его почти никогда не увидишь, не говоря уже о том, чтобы сфотографировать.

По словам фотографа, радуга начиналась в реке Северн и тянулся до Портисхеда.

Для справки: что туманные радуги создаются тем же процессом преломления и отражения, который создает обычную радугу, однако они образуются из капель воды в тумане или облаке, а не из капель дождя.

В Великобритании фотограф стал свидетелем редкого природного явления: как оно выглядело (ФОТО) - фото 2

Фото: Mirror/Leighton James

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что ученые рассказали о том, что наша планета и вся Солнечная система находится внутри большого пузыря. Благодаря новому исследованию, астроному узнали, как пузырь образовался, когда наша звезда попала в него, а также в сколько лет назад он возник.  

Также сайт "Комментарии" писал о том, что новый космический аппарат американского ведомства NASA приступает к своей работе. Его запуск состоялся еще в конце прошлого года. Специалисты рассказали, какая научная цель станет первой для него, а также чем именно он будет заниматься. NASA опубликовало фото цели, а также подробно о ней рассказало. 


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Источник: https://www.mirror.co.uk/news/uk-news/photographer-captures-extremely-rare-fogbow-25934219
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