В Великобритании фотограф стал свидетелем редкого природного явления: как оно выглядело (ФОТО)

В Великобритании фотограф стал свидетелем редкого атмосферного явления. Об этом пишет издание Mirror.

Фотограф. Фото: Pixelbay.com

На днях в Великобритании из-за утренней туманной погоды и морозов можно было наблюдать редкое явление. Его запечатлел местный архитектурный и интерьерный фотограф. В этот момент он фотографировал дом недалеко от города Бристоль.

В отличие от обычной разноцветной радуги, туманная радуга имеет белый цвет и простирается сквозь туман. В материале отмечается, что это очень редкое явление, и его почти никогда не увидишь, не говоря уже о том, чтобы сфотографировать.

По словам фотографа, радуга начиналась в реке Северн и тянулся до Портисхеда.

Для справки: что туманные радуги создаются тем же процессом преломления и отражения, который создает обычную радугу, однако они образуются из капель воды в тумане или облаке, а не из капель дождя.





Фото: Mirror/Leighton James

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