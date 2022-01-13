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В Великобритании хирург оставлял автографы на печени пациентов

Хирург использовал аргоновый луч, чтобы оставлять свои инициалы на органах пациентов

сегодня, 15:25
Автор:

Денис Подставной
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В Великобритании лишили лицензии врача, который выжигал лазером свои инициалы на пересаженных органах. Об этом пишет издание BBC. 

В Великобритании хирург оставлял автографы на печени пациентов

57-летний хирург из Великобритании признался, что в 2013 году, когда он работал в больнице королевы Елизаветы в Бирмингеме, он использовал аргоновый луч, чтобы оставлять свои инициалы на органах пациентов. 

Во время рассмотрения дела Служба трибунала для практикующих врачей заявила, что его действия были совершены "из-за определенной степени профессионального высокомерия", и из-за этого было подорвано общественное доверие к профессии медика.

В суде действия хирурга квалифицировали, как нападение с нанесением побоев, несмотря на то, что реального избиения не было.  Мужчина признал несколько пунктов из своего обвинения. Спустя год хирурга оштрафовали на десять тысяч фунтов стерлингов, а в 2020 году он был временно отстранен от работы, а на днях мужчину окончательно лишили лицензии. 

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что такое болезнь Крона и какое интересное открытие сделали ученые. Специалисты опубликовали результаты исследования мышей, свидетельствующих о связи между стрессом и болезнью Крона. По предположениям исследователей, стресс приводит к ослаблению иммунитета и способствует размножению вредных типов микробов.

Также сайт "Комментарии" писал о том, что ученые рассказали, что все люди живут внутри гигантского пузыря, который окутывает всю нашу Солнечную систему. Благодаря данным нового исследования, астрономы выяснили, как и когда он образовался. 


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Источник: https://www.bbc.com/news/uk-england-birmingham-59954321
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