В Великобритании хирург оставлял автографы на печени пациентов

В Великобритании лишили лицензии врача, который выжигал лазером свои инициалы на пересаженных органах. Об этом пишет издание BBC.

57-летний хирург из Великобритании признался, что в 2013 году, когда он работал в больнице королевы Елизаветы в Бирмингеме, он использовал аргоновый луч, чтобы оставлять свои инициалы на органах пациентов.

Во время рассмотрения дела Служба трибунала для практикующих врачей заявила, что его действия были совершены "из-за определенной степени профессионального высокомерия", и из-за этого было подорвано общественное доверие к профессии медика.

В суде действия хирурга квалифицировали, как нападение с нанесением побоев, несмотря на то, что реального избиения не было. Мужчина признал несколько пунктов из своего обвинения. Спустя год хирурга оштрафовали на десять тысяч фунтов стерлингов, а в 2020 году он был временно отстранен от работы, а на днях мужчину окончательно лишили лицензии.

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