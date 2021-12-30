logo

BTC/USD

47579.31

ETH/USD

3739.42

LTC/USD

148.85

USD/UAH

27.40

EUR/UAH

31.00

RUB/UAH

0.38

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Великобритания В Великобритании королевский гвардеец промаршировал по маленькому мальчику (ВИДЕО)
commentss НОВОСТИ Все новости

В Великобритании королевский гвардеец промаршировал по маленькому мальчику (ВИДЕО)

В Лондоне маленький мальчик оказался на пути у марширующих гвардейцев

сегодня, 14:25
Автор:

Денис Подставной
Поделитесь публикацией:

В столице Великобритании королевская гвардия сбила с ног ребёнка. Об этом пишет издание The Sun.

В Великобритании королевский гвардеец промаршировал по маленькому мальчику (ВИДЕО)

Фото из открытых источников

Инцидент произошел в городе Лондон. Сообщается, что двое солдат британской королевской гвардии во время дежурства сбили с ног подростка. Соответствующее видео выложили в Сеть очевидцы. 

В опубликованном видеоролике можно увидеть, как гвардейцы, окруженные толпой, маршируют по улице. В какой-то момент, на их пути оказался ребёнок. Солдаты не останавливались и один из них в итоге промаршировал по мальчику, сбив его с ног. 

Перед этим гвардеец крикнул, чтобы ребёнок освободил путь. 

Как пишет издание, после инцидента гвардеец вернулся к мальчику и убедился, что с ним всё в порядке. 

Представитель армии прокомментировал инцидент. Он рассказал, что дежурные предупредили людей о приближении патруля, однако, к сожалению, ребёнок неожиданно выбежал впереди солдата.

"Гвардеец попытался перешагнуть через мальчика и продолжил выполнение долга", — отметили в ведомстве.  

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что в течение нескольких недель штамм Omicron вызвал тысячи новых госпитализаций из-за COVID-19 среди детей в США, вызывая новые беспокойства относительно того, как многие непривитые американцы в возрасте до 18 лет преодолеют новый всплеск. Ожидается, что случаи заболевания Omicron будут расти еще быстрее в Соединенных Штатах, поскольку школы возобновят работу.

Также сайт "Комментарии" писал о том, что бывший министр обороны высказался по поводу реализации закона о национальном сопротивлении. Он считает, что следует не только укреплять и вооружать армию, но и активно привлекать население для помощи ВСУ.


Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.thesun.co.uk/news/17171430/boy-collides-with-queens-guard-tower-of-london/
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!