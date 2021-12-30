В Великобритании королевский гвардеец промаршировал по маленькому мальчику (ВИДЕО)

В столице Великобритании королевская гвардия сбила с ног ребёнка. Об этом пишет издание The Sun.

Фото из открытых источников

Инцидент произошел в городе Лондон. Сообщается, что двое солдат британской королевской гвардии во время дежурства сбили с ног подростка. Соответствующее видео выложили в Сеть очевидцы.

В опубликованном видеоролике можно увидеть, как гвардейцы, окруженные толпой, маршируют по улице. В какой-то момент, на их пути оказался ребёнок. Солдаты не останавливались и один из них в итоге промаршировал по мальчику, сбив его с ног.

Перед этим гвардеец крикнул, чтобы ребёнок освободил путь.

Как пишет издание, после инцидента гвардеец вернулся к мальчику и убедился, что с ним всё в порядке.

Представитель армии прокомментировал инцидент. Он рассказал, что дежурные предупредили людей о приближении патруля, однако, к сожалению, ребёнок неожиданно выбежал впереди солдата.

"Гвардеец попытался перешагнуть через мальчика и продолжил выполнение долга", — отметили в ведомстве.

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что в течение нескольких недель штамм Omicron вызвал тысячи новых госпитализаций из-за COVID-19 среди детей в США, вызывая новые беспокойства относительно того, как многие непривитые американцы в возрасте до 18 лет преодолеют новый всплеск. Ожидается, что случаи заболевания Omicron будут расти еще быстрее в Соединенных Штатах, поскольку школы возобновят работу.

Также сайт "Комментарии" писал о том, что бывший министр обороны высказался по поводу реализации закона о национальном сопротивлении. Он считает, что следует не только укреплять и вооружать армию, но и активно привлекать население для помощи ВСУ.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!