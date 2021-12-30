Отсутствие иммунитета к Covid-19: в США зафиксирован всплеск госпитализации среди детей

В течение нескольких недель штамм Omicron вызвал тысячи новых госпитализаций из-за COVID-19 среди детей в США, вызывая новые беспокойства относительно того, как многие непривитые американцы в возрасте до 18 лет преодолеют новый всплеск. Об этом сообщает Reuters.

Дети стоят в очереди на медицинское освидетельствование перед входом в школу - Reuters

Среднее количество ежедневных госпитализаций детей в период с 21 по 27 декабря выросло более чем на 58% по всей стране. По данным CDC, менее 25% из 74 миллионов американцев в возрасте до 18 лет вакцинированы.

Ожидается, что случаи заболевания Omicron будут расти еще быстрее в Соединенных Штатах, поскольку школы возобновят работу на следующей неделе после зимних каникул, предупреждают эксперты.

Врачи говорят, что пока рано определять, вызывает ли Омикрон у детей более тяжелые симптомы, чем другие штаммы коронавируса, но его чрезвычайно высокая передача является одним из ключевых факторов, что увеличивает количество госпитализаций.

"Новый штамм заразит больше людей и заразит больше детей. Мы видели, как растет количество заболеваний, мы видели, как растет количество госпитализаций среди детей", – сказала доктор Дженнифер Найяк, эксперт по инфекционным болезням и педиатр из Университета Медицинский центр Рочестера.

Даже в Нью-Йорке, который имеет одни из самых высоких показателей вакцинации в Соединенных Штатах, всего около 40% детей в возрасте от 5 до 17 лет полностью вакцинированы. Пока нет разрешенной вакцины для детей в США в возрасте до 5 лет.

В других частях Соединенных Штатов также наблюдается всплеск случаев заболевания детей. Согласно данным Ассоциации больниц штата Огайо, за последние четыре недели количество госпитализаций среди детей в возрасте до 17 лет выросло на 125%.

За последнюю неделю во Флориде, Нью-Джерси и Иллинойсе количество госпитализации несовершеннолетних пациентов с коронавирусом за последнюю неделю увеличилось по меньшей мере вдвое, свидетельствуют данные CDC.

Как сообщали ранее "Комментарии", Omicron создает нейтрализующий иммунитет против штамма Delta.

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