logo
Русский Українська

BTC/USD

43372.69

ETH/USD

3032.82

LTC/USD

159.25

USD/UAH

26.80

EUR/UAH

31.50

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
MINI Украина АВТ Бавария Украина польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак
Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
business

Бизнес по-украински
ministr

Политика по-украински
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Мир Великобритания В Великобритании молодая мать убила ребенка: в суде поверили, что это случайность
commentss НОВОСТИ Все новости

В Великобритании молодая мать убила ребенка: в суде поверили, что это случайность

Девушка с Портсмута рожала ребенка дома

сегодня, 20:35
Автор:

Козлова Альбіна

В Великобритании молодая роженица убила своего младенца. В полиции расследовали дело как убийство, но суд оправдал девушку. Об этом сообщает издание The Mirror.

В Великобритании молодая мать убила ребенка: в суде поверили, что это случайность

Суд признал женщину не виноватой, фото Simon Czapp/Solent News

Известно, что 20-летняя Лиза Благден с Портсмута рожала ребенка в ванной комнате в доме. Женщина потеряла сознание из-за потери крови и упала на ребенка. Когда она пришла в себя и поняла, что произошло, она отчаянно пыталась оживить свою девочку, но ее усилия были напрасными.

Женщина запаниковала и завернула младенца в полотенце и спрятала ее в соседнем дворе под кустом, в 50 метрах от дома. По словам самой женщины, ребенку должно было стать лучше, если она вынесет ее на свежий воздух.

Все время расследования женщина находилась под стражей. В процессе допросили свидетелей и 50-летнего отца ребенка. Мужчина не интересовался ни беременностью, ни рождением ребенка Благден.

Лизу Благден в конце концов была признана не виноватой в смерти младенца и освобождена из-под стражи, хотя женщина признавала свою вину в том, что скрывала смерть младенца.

Известно, что девушка скрывала свою беременность от матери и сестер, с которыми жила. Полиция выяснила чей мертвый младенец на улице только когда образцы ДНК ребенка сравнили с ДНК Благден. Девушка сказала, что впервые рассказала о рождении и смерти ребенка британским полицейским. Происшествие случилось в 2019 году.

Как сообщал портал "Комментарии", в Лондоне нашли учительницу мертвой в парке: в полиции говорят об убийстве. Личность убитой возле общественного центра в Лондоне установила полиция. Известно, что это 28-летняя Сабина Несси. Трагедия произошла неподалеку общественного центра OneSpace в Катор-парке.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.mirror.co.uk/news/uk-news/mum-20-accidentally-killed-baby-25045904
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ