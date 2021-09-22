В Великобритании молодая мать убила ребенка: в суде поверили, что это случайность

В Великобритании молодая роженица убила своего младенца. В полиции расследовали дело как убийство, но суд оправдал девушку. Об этом сообщает издание The Mirror.



Суд признал женщину не виноватой, фото Simon Czapp/Solent News

Известно, что 20-летняя Лиза Благден с Портсмута рожала ребенка в ванной комнате в доме. Женщина потеряла сознание из-за потери крови и упала на ребенка. Когда она пришла в себя и поняла, что произошло, она отчаянно пыталась оживить свою девочку, но ее усилия были напрасными.

Женщина запаниковала и завернула младенца в полотенце и спрятала ее в соседнем дворе под кустом, в 50 метрах от дома. По словам самой женщины, ребенку должно было стать лучше, если она вынесет ее на свежий воздух.



Все время расследования женщина находилась под стражей. В процессе допросили свидетелей и 50-летнего отца ребенка. Мужчина не интересовался ни беременностью, ни рождением ребенка Благден.

Лизу Благден в конце концов была признана не виноватой в смерти младенца и освобождена из-под стражи, хотя женщина признавала свою вину в том, что скрывала смерть младенца.

Известно, что девушка скрывала свою беременность от матери и сестер, с которыми жила. Полиция выяснила чей мертвый младенец на улице только когда образцы ДНК ребенка сравнили с ДНК Благден. Девушка сказала, что впервые рассказала о рождении и смерти ребенка британским полицейским. Происшествие случилось в 2019 году.



Как сообщал портал "Комментарии", в Лондоне нашли учительницу мертвой в парке: в полиции говорят об убийстве. Личность убитой возле общественного центра в Лондоне установила полиция. Известно, что это 28-летняя Сабина Несси. Трагедия произошла неподалеку общественного центра OneSpace в Катор-парке.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!